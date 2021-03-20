«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 16:00 мск. «Нижний Новгород» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» сейчас занимает 2 место в турнирной таблице, однако на зиму уходил лидером. Да уж, Роберт Евдокимов верен своим идеалам — ставка на надежность тылов.

Правда, последний свой матч команда провела довольно результативно. Вот только победа над аутсайдером номер один «Шинником» (1:3) едва ли тянет на подвиг.

При всем при этом, «Нижний Новгород» до того уступил дома «Факелу» (1:2) и «Крыльям Советов» (0:1). Пора бы возвращать долги болельщикам!

Прогнозы на ФНЛ

Нижегородцы крайне успешно играют с «Торпедо». Еще бы, трехматчевая история противостояний с москвичами полностью в пользу «Нижнего Новгорода» — 3 победы!

«Торпедо»

Сергея Игнашевича сейчас не критикует только ленивый. Его команда попросту валится после зимней паузы, что, собственно, происходило и в марте минувшего года. Совпадение?.

Сейчас «Торпедо» откатилось на 5 место в турнирной таблице ФНЛ. При этом весенний отрезок москвичи проваливают вчистую: 3 поражения при одной ничьей.

В минувшем туре торпедовцы дома уступили «Енисею» (0:1). А вот с выездными матчами у команды — полнейший швах: поражение от «Оренбурга» (3:0) вышло крайне досадным в свете борьбы за стыки.

Разумеется, каждый последующий поединок при такой диспозиции для Игнашевича — сродни финалу. Смогут ли торпедовцы преодолеть традиционно насыщенные тылы нижегородцев — тот еще вопрос.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.90, на ничью за 3.11, а на «Торпедо» — за 3.90

Хозяева по традиции сделают ставку на закрытый футбол, но свои шансы в атаке будут искать наверняка.

«Торпедо» сейчас угодило в психологическую яму, к тому же неудачно играют с нижегородцами.

Нижегородцы пребывают не в самых оптимальных кондициях, но торпедовцы смотрятся еще менее убедительно. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.80