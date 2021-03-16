Во вторник, 16 марта, в 37-м туре первого английского дивизиона «Дерби» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Дерби» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби»

Дружина Руни после 36 проведенных матчей имеет на своем счету 39 очков и идет на 19 месте в турнирной таблице первого английского дивизиона, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

К данному поединку «Дерби» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серий, в которой он добыл лишь два очка, дважды сыграв вничью в этот период при трех поражениях, забив в данном отрезке только один гол.

В минувшем туре чемпионата «бараны» на своей арене уступили лондонскому «Миллулоллу» со счетом 0:1, а игровым днем ранее расписали выездную мировую с «Барнсли», сыграв 0:0.

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В родных стенах «Дерби» в текущем розыгрыше Чемпионшипа по пять раз выигрывал и играл вничью, а также потерпел восемь фиаско, разница мячей в этих встречах составляет 12:18.

«Брентфорд»

«Брентфорд» после 35 проведенных матчей имеет в своем активе 66 очков, с которыми идет на четвертой строке, уступая второй позиции, дающей прямой билет в АПЛ, на три балла при игре в запасе.

После неудачной февральской серии, где «пчелы» проиграли три встречи подряд, затем они в последующих четырех играх добыли девять баллов, трижды победив при одном фиаско.

Поражение было в гостях от «Норвича» (0:1) в начале марта, а обыграть удалось на своей арене «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) и «Сток Сити» (2:1), а также на выезде «Блэкберн» (1:0) в минувшем игровом дне.

Гостевые игры текущего Чемпионшипа принесли «Брентфорду» девять викторий, четыре мировых исхода и пять поражений. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 28:18.

В первом круге эти клубы сыграли 0:0, а в прошлом сезоне дважды победили «пчелы» — 3:0 и 3:1.

«Дерби» — «Брентфорд». Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.03.

На викторию «Дерби» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что «пчелы» одолеют неубедительных в последнее время «баранов», т.с. не отпустив в отрыв своих конкурентов за путевку в АПЛ. Наша ставка на данный поединок — П2.