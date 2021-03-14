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    Победит ли «Рома» и в этот раз?

    «Парма» — «Рома». Прогноз (к. 1.67) и ставка на матч Серии А 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Рома»
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    Эдин Джеко
    Матч 27 тура Серии А между «Пармой» и «Ромой» состоится 14 марта на стадионе «Эннио Тардини». Начало события в 17:00 мск. «Парма» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Парма»

    Имея 16 очков в своем активе, «Парма» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Причиной этому является катастрофически малое количество побед в сезоне. Их всего два.

    На данный момент «Крестоносцы» идут на длительной серии без побед. В трех из четырех матчей коллектив играл вничью. Хозяева расписали три результативные ничьи с «Фиорентиной» (3:3), «Удинезе» (2:2) и «Специей» (2:2). Единственное поражение за указанный период команда потерпела от «Интера» (1:2).

    Дома «Парма» проигрывала в четыре из пяти поединков. В нынешнем сезоне команда проиграла больше половины домашних матчей в Серии А.

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    «Рома»

    «Рома» набрала 50 очков в 26 матчах, благодаря чему занимает 5 место в турнирной таблице. В этой игре у гостей есть хорошие шансы продлить победную серию.

    «Джаллоросси» победили «Фиорентину» 2:1 и «Дженоа» 1:0. Последний результат стал 15 победой команды в сезоне. Ранее «Римляне» на своем поле потерпели поражение от «Милана» со счетом 1:2.

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    Прогноз и ставка

    Ожидаемо «Рома» выступает фаворитом поединка с коэффициентом 1.67, тогда как на победу «Пармы» букмекеры выставили коэффициент 5.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.95.

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    «Парма» практически не побеждает и вряд ли сможет победить в этой игре. Все-таки «Рома» в этом сезоне выступает достаточно стабильно и серия из трех побед подряд это подтверждает.

    Считаем, что у «Римлян» есть хорошие шансы на то, чтобы снова набрать три очка. В случае победы они могут вернуться в зону еврокубков.

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