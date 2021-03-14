Матч 27 тура Серии А между «Пармой» и «Ромой» состоится 14 марта на стадионе «Эннио Тардини». Начало события в 17:00 мск. «Парма» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Имея 16 очков в своем активе, «Парма» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Причиной этому является катастрофически малое количество побед в сезоне. Их всего два.

На данный момент «Крестоносцы» идут на длительной серии без побед. В трех из четырех матчей коллектив играл вничью. Хозяева расписали три результативные ничьи с «Фиорентиной» (3:3), «Удинезе» (2:2) и «Специей» (2:2). Единственное поражение за указанный период команда потерпела от «Интера» (1:2).

Дома «Парма» проигрывала в четыре из пяти поединков. В нынешнем сезоне команда проиграла больше половины домашних матчей в Серии А.

Все прогнозы на Серию А

Из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Юрай Куцка.

«Рома»

«Рома» набрала 50 очков в 26 матчах, благодаря чему занимает 5 место в турнирной таблице. В этой игре у гостей есть хорошие шансы продлить победную серию.

«Джаллоросси» победили «Фиорентину» 2:1 и «Дженоа» 1:0. Последний результат стал 15 победой команды в сезоне. Ранее «Римляне» на своем поле потерпели поражение от «Милана» со счетом 1:2.

11 марта команда Пауло Фонсеки разгромила донецкий «Шахтер» со счетом 3:0 в матче 1/8 Лиги Европы.

Отсутствовать будут Джордан Верету, Николо Дзаньоло, Жуан Хесус, Генрих Мхитарян и Крис Смоллинг.

Прогноз и ставка

Ожидаемо «Рома» выступает фаворитом поединка с коэффициентом 1.67, тогда как на победу «Пармы» букмекеры выставили коэффициент 5.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.95.

«Парма» практически не побеждает и вряд ли сможет победить в этой игре. Все-таки «Рома» в этом сезоне выступает достаточно стабильно и серия из трех побед подряд это подтверждает.

Считаем, что у «Римлян» есть хорошие шансы на то, чтобы снова набрать три очка. В случае победы они могут вернуться в зону еврокубков.