В воскресенье, 14 марта, в рамках 22-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Зимой клуб покинули защитник Слободан Райкович и полузащитник Жасур Жалолиддинов, был подписан защитник Пабло Насименто из «Бордо».

На сборах «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение.

Сезон «железнодорожники» начали уверенной победой в 1/8 финала Кубка России над обескровленным «Тамбовом» (3:0).

Затем в рамках РПЛ «Локо» дома обыграл ЦСКА (2:0) и на выезде разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

«Локомотив» после 21 тура с 34 очками занимает 6-е место, разница мячей 26-25, по 4 гола забили Смолов, Крыховяк и Миранчук.

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Матч могут пропустить травмированные Антон Миранчук и Зе Луиш.

«Сочи»

Зимой «Барсы» провели 4 «товарняка», проиграв «Рубину» (2:3) и «Чукаричкам» (0:1) и победив «Динамо» (4:2) и «Ахмат» (2:1). В клуб пришел вратарь Денис Адамов.

Сезон «Сочи» начал с неожиданной победы над «Краснодаром» (2:1) в выездном матче 1/8 финала Кубка России.

Затем, в рамках РПЛ сочинцы дома разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а выезд в гости к «Ростову» завершился без забитых мячей.

«Сочи» после 21 тура с 37 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 32-22.

Календарь и таблица РПЛ

Нобоа забил 8, еще по 5 забили Заболотный и Бурмистров, который не сыграет из-за дисквалификации.

«Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Сочи» — 3.85.

В первом круге «Сочи» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Локо» на выезде победил 1:0, а на своем поле сыграл вничью 0:0.

Обе команды очень успешно начали весенний отрезок чемпионата. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет на своем поле.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1.72.