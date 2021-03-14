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    Отомстит ли «Локо» сочинцам за поражение в первом круге?

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат России, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Сочи»
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    «Локомотив»
    В воскресенье, 14 марта, в рамках 22-го тура РПЛ «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00 по мск. «Локомотив» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2021 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    Зимой клуб покинули защитник Слободан Райкович и полузащитник Жасур Жалолиддинов, был подписан защитник Пабло Насименто из «Бордо».

    На сборах «Локомотив» провел восемь контрольных матчей, в которых потерпел только одно поражение.

    Сезон «железнодорожники» начали уверенной победой в 1/8 финала Кубка России над обескровленным «Тамбовом» (3:0).

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  • 08/03/2021

    • Затем в рамках РПЛ «Локо» дома обыграл ЦСКА (2:0) и на выезде разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

    «Локомотив» после 21 тура с 34 очками занимает 6-е место, разница мячей 26-25, по 4 гола забили Смолов, Крыховяк и Миранчук.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матч могут пропустить травмированные Антон Миранчук и Зе Луиш.

    «Сочи»

    Зимой «Барсы» провели 4 «товарняка», проиграв «Рубину» (2:3) и «Чукаричкам» (0:1) и победив «Динамо» (4:2) и «Ахмат» (2:1). В клуб пришел вратарь Денис Адамов.

    Сезон «Сочи» начал с неожиданной победы над «Краснодаром» (2:1) в выездном матче 1/8 финала Кубка России.

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  • 07/03/2021

    • Затем, в рамках РПЛ сочинцы дома разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а выезд в гости к «Ростову» завершился без забитых мячей.

    «Сочи» после 21 тура с 37 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 32-22.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нобоа забил 8, еще по 5 забили Заболотный и Бурмистров, который не сыграет из-за дисквалификации.

    «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Сочи» — 3.85.

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    В первом круге «Сочи» победил дома со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Локо» на выезде победил 1:0, а на своем поле сыграл вничью 0:0.

    Обе команды очень успешно начали весенний отрезок чемпионата. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет на своем поле.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1.72.

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