В воскресенье, 14 марта, в Владикавказе на стадионе «Спартак» «Алания» сыграет с «Нефтехимиком» в 30-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 15:00 по мск. «Алания» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

По итогам прошлого тура «Алания» поднялась на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У нее на счету 55 набранных очков и отрыв от пятой позиции в один пункт.

В первой встрече после зимнего перерыва коллектив из Владикавказа неожиданно на своем поле уступил «Томи» со счетом 2:3, после чего он дома обыграл омский «Иртыш» (1:0) и в Брянске местное «Динамо» (2:0).

В отрезке последних 12 поединков первенства первой лиги «желто-красных» добились восемь викторий, еще в этот период состоялось одно фиаско и три мировых результата.

Прогнозы на ФНЛ

У «Алания» на данный момент вторая домашняя статистика в дивизионе. Она добыла десять победных результатов, три ничьи и дважды проиграла. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 38:17.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» с 49 зачетными пунктами разместился на седьмой строке в турнирной таблице первого российского дивизиона, уступая шесть баллов зоне плей-офф.

После зимнего перерыва клуб из Нижнекамска в чемпионате только побеждал. Дома он разгромил брянское «Динамо» (5:1), а в гостях справился с «Иртышом» (2:1) и «Спартаком-2» (1:0) в минувшем туре.

Стоит отметить, что у «красно-зеленых» сейчас 4-матчевая победная серия в рамках ФНЛ, где они пропустили только два гола. А перед ней был период из шести фиаско подряд.

Вне родных стен в текущем первенстве первой лиги «Нефтехимик» по семь раз побеждал и уступал, а также раз сыграл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 18:21.

В первом круге в Нижнекамске эти клубы расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.07.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что ставящие перед собой задачу пробиться в РПЛ владикавказцы на своем поле обыграют гостей из Нижнекамска. Наша ставка на эту игру — П1.