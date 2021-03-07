В воскресенье, 7 марта, в Риме на «Стадио Олимпико» «Рома» примет «Дженоа» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по мск. «Рома» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Несколько дней тому назад «Рома» смогла на выезде справиться с «Фиорентиной», выиграв со счетом 2:1, а туром ранее она была повержена на своей арене «Миланом» (1:2).

Этим фиаско римляне прервали на тот момент свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В этот удачный для себя отрезок «волки» дважды обыграли португальскую «Брагу» (3:1 и 2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также в чемпионате страны разгромили дома «Удинезе» (3:0) и поделили очки с «Беневенто» (0:0) в гостях.

В турнирной таблице Серии А коллектив из столицы Италии с 47 набранными пунктами разместился на пятой строке, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

Все прогнозы на Серию А

На своей арене «Рома» разжилась 30 баллами из 47 общих. Она выиграла девять встреч, три раза делила очки со своими оппонентами и только раз потерпела фиаско, разница мячей в этих играх составляет 32:15.

«Дженоа»

К этому поединку «Дженоа» подходит на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 27 очков, оторвавшись уже на семь баллов от зоны вылета.

В своем последнем проведенном поединке «грифоны» поделили очки в генуэзском дерби с «Сампдорией» (1:1), а до этого потерпели крупное гостевое поражение от «Интера» со счетом 0:3.

Перед фиаско от «нерадзурри» «Дженоа» не уступал в семи играх первенства подряд, выиграв в четырех их них и трижды сыграв вничью, две из которых были перед матчем с «Интером» — с «Торино» (0:0) на выезде и с «Вероной» (2:2) дома.

Вне родных стен генуэзцы заработали 11 баллов из 27 общих. Они добились двух викторий, а также по пять раз играли вничью и проигрывали, разница забитых и пропущенных — 8:17.

В первом круге «Рома» в гостях победила со счетом 3:1, в прошлом сезоне римляне дома сыграли вничью 3:3, а в Генуе выиграли 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.56.

На викторию «Дженоа» дают — 6.45, ничья оценена — в 4.58.

Прогнозируем, что «Рома» на своем поле обыграет гостей из Генуи минимум с разницей в один мяч. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).