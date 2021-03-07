«Рома»
Несколько дней тому назад «Рома» смогла на выезде справиться с «Фиорентиной», выиграв со счетом 2:1, а туром ранее она была повержена на своей арене «Миланом» (1:2).
Этим фиаско римляне прервали на тот момент свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В этот удачный для себя отрезок «волки» дважды обыграли португальскую «Брагу» (3:1 и 2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также в чемпионате страны разгромили дома «Удинезе» (3:0) и поделили очки с «Беневенто» (0:0) в гостях.
В турнирной таблице Серии А коллектив из столицы Италии с 47 набранными пунктами разместился на пятой строке, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.
На своей арене «Рома» разжилась 30 баллами из 47 общих. Она выиграла девять встреч, три раза делила очки со своими оппонентами и только раз потерпела фиаско, разница мячей в этих играх составляет 32:15.
«Дженоа»
К этому поединку «Дженоа» подходит на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 27 очков, оторвавшись уже на семь баллов от зоны вылета.
В своем последнем проведенном поединке «грифоны» поделили очки в генуэзском дерби с «Сампдорией» (1:1), а до этого потерпели крупное гостевое поражение от «Интера» со счетом 0:3.
Перед фиаско от «нерадзурри» «Дженоа» не уступал в семи играх первенства подряд, выиграв в четырех их них и трижды сыграв вничью, две из которых были перед матчем с «Интером» — с «Торино» (0:0) на выезде и с «Вероной» (2:2) дома.
Вне родных стен генуэзцы заработали 11 баллов из 27 общих. Они добились двух викторий, а также по пять раз играли вничью и проигрывали, разница забитых и пропущенных — 8:17.
В первом круге «Рома» в гостях победила со счетом 3:1, в прошлом сезоне римляне дома сыграли вничью 3:3, а в Генуе выиграли 3:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.56.
На викторию «Дженоа» дают — 6.45, ничья оценена — в 4.58.
Прогнозируем, что «Рома» на своем поле обыграет гостей из Генуи минимум с разницей в один мяч. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).