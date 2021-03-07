ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде» «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить
  • 17:14
    • Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
  • 22:20
    • «Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»
  • 22:09
    • «Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии
  • 21:56
    • ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»
  • 20:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • 19:17
    • На следующей неделе EA представит FIFA Online 4 для России и стран СНГ
  • 18:59
    • Российские биатлонисты стали вторыми в мужской эстафете на этапе КМ в Нове-Место
    Все новости спорта

    «Волки» продолжат погоню за топ-4

    «Рома» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Италии, 7 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Дженоа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян
    В воскресенье, 7 марта, в Риме на «Стадио Олимпико» «Рома» примет «Дженоа» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по мск. «Рома» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 07 Марта 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 14:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
    •

    «Рома»

    Несколько дней тому назад «Рома» смогла на выезде справиться с «Фиорентиной», выиграв со счетом 2:1, а туром ранее она была повержена на своей арене «Миланом» (1:2).

    Этим фиаско римляне прервали на тот момент свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В этот удачный для себя отрезок «волки» дважды обыграли португальскую «Брагу» (3:1 и 2:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также в чемпионате страны разгромили дома «Удинезе» (3:0) и поделили очки с «Беневенто» (0:0) в гостях.

    В турнирной таблице Серии А коллектив из столицы Италии с 47 набранными пунктами разместился на пятой строке, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

    Все прогнозы на Серию А

    На своей арене «Рома» разжилась 30 баллами из 47 общих. Она выиграла девять встреч, три раза делила очки со своими оппонентами и только раз потерпела фиаско, разница мячей в этих играх составляет 32:15.

    «Дженоа»

    К этому поединку «Дженоа» подходит на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 27 очков, оторвавшись уже на семь баллов от зоны вылета.

    В своем последнем проведенном поединке «грифоны» поделили очки в генуэзском дерби с «Сампдорией» (1:1), а до этого потерпели крупное гостевое поражение от «Интера» со счетом 0:3.

  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • В каждом из топ-чемпионатов есть команды, которые смогли удивить
  • 03/03/2021

    • Перед фиаско от «нерадзурри» «Дженоа» не уступал в семи играх первенства подряд, выиграв в четырех их них и трижды сыграв вничью, две из которых были перед матчем с «Интером» — с «Торино» (0:0) на выезде и с «Вероной» (2:2) дома.

    Вне родных стен генуэзцы заработали 11 баллов из 27 общих. Они добились двух викторий, а также по пять раз играли вничью и проигрывали, разница забитых и пропущенных — 8:17.

    В первом круге «Рома» в гостях победила со счетом 3:1, в прошлом сезоне римляне дома сыграли вничью 3:3, а в Генуе выиграли 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.56.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Дженоа» дают — 6.45, ничья оценена — в 4.58.

    Прогнозируем, что «Рома» на своем поле обыграет гостей из Генуи минимум с разницей в один мяч. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1).

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Алания — Иртыш
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волгарь — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шинник — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Дженоа» 07.03.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры