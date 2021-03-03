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    Выберется ли «Нант» из зоны вылета?

    «Нант» — «Реймс». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Реймс»
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    «Нант» не проигрывает три матча кряду
    В среду, 3 марта, «Нант» на своем поле примет «Реймс» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Божуар», начнется в 23:00 по московскому времени. «Нант» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Реймс Реймс
  • Франция. Кубок
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Нант»

    Перед стартом данного тура «Нант» с 24 очками находится в зоне вылета, на 19 месте. От 17 безопасной строки он отстает на два балла, а от зоны плей-офф за право играть в элите — на один пункт.

    Три тура назад «Канарейки» добились выездной виктории над «Анже» со счетом 3:1, что стало для них первой победой с 8 ноября. До этого они не могли выиграть в 15 подряд встречах.

    В этот период 8-кратный чемпион Франции восемь раз сыграл вничью и проиграл семь остальных поединков, оставив в этом отрезке только один раз свои ворота на замке.

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    После этого коллектив не выигрывает, но и не проигрывает. Вслед за домашней ничьей с «Марселем» (1:1) была мировая с «Нимом» (1:1).

    «Реймс»

    «Реймс» является типичным середняком. На данный момент он идет на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 31 набранное очко.

    31 января 6-кратный чемпион Франции обыграл на выезде «Страсбург» с минимальным счетом 1:0, что до сих пор остается его последней победой в первенстве.

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    • Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли дважды из восьми предыдущих матчей во всех турнирах. Одна неудача пришлась на Лигу 1, другая — в кубке страны — против «Лорьяна» (0:1) и «Валансьена» (3:4) соответственно.

    В трех предыдущих матчах клуб не знает поражений, сыграв вничью — с «Лансом» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25.

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