«Нант»
Перед стартом данного тура «Нант» с 24 очками находится в зоне вылета, на 19 месте. От 17 безопасной строки он отстает на два балла, а от зоны плей-офф за право играть в элите — на один пункт.
Три тура назад «Канарейки» добились выездной виктории над «Анже» со счетом 3:1, что стало для них первой победой с 8 ноября. До этого они не могли выиграть в 15 подряд встречах.
В этот период 8-кратный чемпион Франции восемь раз сыграл вничью и проиграл семь остальных поединков, оставив в этом отрезке только один раз свои ворота на замке.
После этого коллектив не выигрывает, но и не проигрывает. Вслед за домашней ничьей с «Марселем» (1:1) была мировая с «Нимом» (1:1).
«Реймс»
«Реймс» является типичным середняком. На данный момент он идет на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 31 набранное очко.
31 января 6-кратный чемпион Франции обыграл на выезде «Страсбург» с минимальным счетом 1:0, что до сих пор остается его последней победой в первенстве.
Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли дважды из восьми предыдущих матчей во всех турнирах. Одна неудача пришлась на Лигу 1, другая — в кубке страны — против «Лорьяна» (0:1) и «Валансьена» (3:4) соответственно.
В трех предыдущих матчах клуб не знает поражений, сыграв вничью — с «Лансом» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25.