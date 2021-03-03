В среду, 3 марта, «Нант» на своем поле примет «Реймс» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Божуар», начнется в 23:00 по московскому времени. «Нант» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Перед стартом данного тура «Нант» с 24 очками находится в зоне вылета, на 19 месте. От 17 безопасной строки он отстает на два балла, а от зоны плей-офф за право играть в элите — на один пункт.

Три тура назад «Канарейки» добились выездной виктории над «Анже» со счетом 3:1, что стало для них первой победой с 8 ноября. До этого они не могли выиграть в 15 подряд встречах.

В этот период 8-кратный чемпион Франции восемь раз сыграл вничью и проиграл семь остальных поединков, оставив в этом отрезке только один раз свои ворота на замке.

Все прогнозы на Лигу 1

После этого коллектив не выигрывает, но и не проигрывает. Вслед за домашней ничьей с «Марселем» (1:1) была мировая с «Нимом» (1:1).

«Реймс»

«Реймс» является типичным середняком. На данный момент он идет на 13 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 31 набранное очко.

31 января 6-кратный чемпион Франции обыграл на выезде «Страсбург» с минимальным счетом 1:0, что до сих пор остается его последней победой в первенстве.

Стоит отметить, что «красно-белые» проиграли дважды из восьми предыдущих матчей во всех турнирах. Одна неудача пришлась на Лигу 1, другая — в кубке страны — против «Лорьяна» (0:1) и «Валансьена» (3:4) соответственно.

В трех предыдущих матчах клуб не знает поражений, сыграв вничью — с «Лансом» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монпелье» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25.