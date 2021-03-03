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    Пройдет ли «Лейпциг» «Вольфсбург» в Кубке Германии?

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 3.60) на матч Кубка Германии по футболу 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»
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    «Лейпциг» пока не пропускает в Кубке Германии
    «РБ Лейпциг» будет принимать «Вольфсбург» в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча пройдет на «Ред Булл Арена» 3 марта 2021 года. Начало — в 22:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 03 Марта 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 22:45 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.92
  • X
  • 3.90
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    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» прошел три стадии на пути к четвертьфиналу, где пока ни разу не пропустил. Ему удалось обыграть «Нюрнберг» (3:0), «Аугсбург» (3:0) и «Бохум» (4:0).

    «РБ Лейпциг» в текущем сезоне борется за Серебряную салатницу. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 50 очков.

    Команда атакует не особо результативно, забив 43 мяча в 23 матчах. При этом оборона «РБ Лейпциг» действует надежно (20 пропущенных мячей), уступая в Бундеслиге лишь грядущему сопернику.

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    В минувшем туре «Быки» дома одолели «Гладбах» (3:2). К слову, отставание от лидера чемпионата «Баварии» составляет два очка, так что интрига в Бундеслиге жива.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» также прошел три раунда турнира. Не смогли выстоять против коллектива «Унион Фюрстенвальде» (4:1), «Зандхаузен» (4:0) и «Шальке» (1:0).

    Клуб в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. После 23 туров он занимает третье место, опережая «Айнтрахт» на три пункта.

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    • В минувшем игровом дне «волки» разобрались на своем поле с «Гертой», выиграв со счетом 2:0, тем самым продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

    В этот удачный отрезок «зелено-белые» добились семь побед и три раза играли вничью. Стоит отметить, что в восьми последних играх они сохранили свои ворота на замке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,60.

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