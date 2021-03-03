«РБ Лейпциг» будет принимать «Вольфсбург» в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча пройдет на «Ред Булл Арена» 3 марта 2021 года. Начало — в 22:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» прошел три стадии на пути к четвертьфиналу, где пока ни разу не пропустил. Ему удалось обыграть «Нюрнберг» (3:0), «Аугсбург» (3:0) и «Бохум» (4:0).

«РБ Лейпциг» в текущем сезоне борется за Серебряную салатницу. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 50 очков.

Команда атакует не особо результативно, забив 43 мяча в 23 матчах. При этом оборона «РБ Лейпциг» действует надежно (20 пропущенных мячей), уступая в Бундеслиге лишь грядущему сопернику.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре «Быки» дома одолели «Гладбах» (3:2). К слову, отставание от лидера чемпионата «Баварии» составляет два очка, так что интрига в Бундеслиге жива.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» также прошел три раунда турнира. Не смогли выстоять против коллектива «Унион Фюрстенвальде» (4:1), «Зандхаузен» (4:0) и «Шальке» (1:0).

Клуб в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. После 23 туров он занимает третье место, опережая «Айнтрахт» на три пункта.

В минувшем игровом дне «волки» разобрались на своем поле с «Гертой», выиграв со счетом 2:0, тем самым продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

В этот удачный отрезок «зелено-белые» добились семь побед и три раза играли вничью. Стоит отметить, что в восьми последних играх они сохранили свои ворота на замке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,60.