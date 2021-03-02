ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиаПока «Арсенал» возрождается, «Лестер» увядает «Краснодар» — «Урал»Коррида в Краснодаре. «Быки» спаслись от поражения, играя час в меньшинстве Квинси Промес«Спартаку» нужна команда, а не личности. Приезд Промеса не избавит от проблем
  • 11:37
    • Артета может возглавить «Барселону»
  • 00:12
    • Автогол помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд»
  • 01:09
    • «Марсель» в большинстве не справился с «Лионом»
  • 00:57
    • «Атлетико» на выезде победил «Вильярреал»
  • 00:36
    • «Милан» в гостях победил «Рому»
  • 21:31
    • «Челси» и «МЮ» голов не забили
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уралом»
    Все новости спорта

    «Черные орлы» догонят «Галатасарай»?

    «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Турции, 2 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Абубакар
    Во вторник, 2 марта, в 28-м туре турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле примет «Бешикташ». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йени Малатьяспор»

    «Йени Малатьяспор» имеет на своем счету 31 балла, с которым делит 12 строку с «Коньяспором», имея перевес перед зоной вылета в шесть пунктов.

    «Абрикосовые» не могут победить в рамках турецкой Суперлиги с 20 января или на протяжении последних семи туров. В этот период они трижды были повержены и четыре раза играли вничью.

    В своем последнем проведенном поединке «желто-черные» расписали гостевую мировую с «Генчлербирлиги» (1:1), а игровым днем ранее на своей территории потерпели фиаско от соседа по турнирке «Коньяспора» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Малатья» в этом чемпионате Турции набрала 19 очков из 31. Команда пять раз побеждала, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей составляет 18:15.

    «Бешикташ»

    Перед стартом данного тура «Бешикташ» делит второе место с «Фенербахче», имея в активе по 54 очка, находясь на расстоянии трех баллов от первого «Галатасарая», но имеет игру в запасе.

    «Черные орлы» вышли победителями из своих последних трех встреч первенства, не пропустив в них ни одного гола. На своем поле они справились с «Коньяспором» (1:0) и «Денизлиспором» (3:0), а на выезде был повергнут «Генчлербирлиги» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Стамбульский коллектив уступил за минувшие 17 матчей с учетом всех турниров только раз, когда в конце января на своей территории был бит «Трабзонспором» со счетом 1:2.

    В гостях в текущем чемпионате Турции «Бешикташ» разжился 23 очками, выиграв семь встреч при двух мировых результатах и трех поражениях, разница мячей составляет 26:19.

    В первом круге «Бешикташ» дома выиграл 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.77.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    На викторию «Йени Малатьяспор» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.02.

    Прогнозируем, что «черные орлы» добут в Малатье три очка и догонят в турнирке «Галатасарай». Наша ставка на эту игру — П2.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мирандес — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чикаго — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герасимов — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Медведев — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вавринка — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021     «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Оливье Жиру
  • Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ
    • 15:52 24/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ» 02.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.77.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры