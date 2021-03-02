Во вторник, 2 марта, в 28-м туре турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» на своем поле примет «Бешикташ». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йени Малатьяспор»

«Йени Малатьяспор» имеет на своем счету 31 балла, с которым делит 12 строку с «Коньяспором», имея перевес перед зоной вылета в шесть пунктов.

«Абрикосовые» не могут победить в рамках турецкой Суперлиги с 20 января или на протяжении последних семи туров. В этот период они трижды были повержены и четыре раза играли вничью.

В своем последнем проведенном поединке «желто-черные» расписали гостевую мировую с «Генчлербирлиги» (1:1), а игровым днем ранее на своей территории потерпели фиаско от соседа по турнирке «Коньяспора» (1:3).

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Малатья» в этом чемпионате Турции набрала 19 очков из 31. Команда пять раз побеждала, а также по четыре раза играла вничью и уступала, разница мячей составляет 18:15.

«Бешикташ»

Перед стартом данного тура «Бешикташ» делит второе место с «Фенербахче», имея в активе по 54 очка, находясь на расстоянии трех баллов от первого «Галатасарая», но имеет игру в запасе.

«Черные орлы» вышли победителями из своих последних трех встреч первенства, не пропустив в них ни одного гола. На своем поле они справились с «Коньяспором» (1:0) и «Денизлиспором» (3:0), а на выезде был повергнут «Генчлербирлиги» (3:0).

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Стамбульский коллектив уступил за минувшие 17 матчей с учетом всех турниров только раз, когда в конце января на своей территории был бит «Трабзонспором» со счетом 1:2.

В гостях в текущем чемпионате Турции «Бешикташ» разжился 23 очками, выиграв семь встреч при двух мировых результатах и трех поражениях, разница мячей составляет 26:19.

В первом круге «Бешикташ» дома выиграл 1:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.77.

На викторию «Йени Малатьяспор» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.02.

Прогнозируем, что «черные орлы» добут в Малатье три очка и догонят в турнирке «Галатасарай». Наша ставка на эту игру — П2.