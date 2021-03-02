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    «Карабах» наконец-то прорвет?

    «Карабах» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, чемпионат Азербайджана, 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Габала»
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    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 2 марта, начало — в 17:15 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» проводит довольно противоречивый сезон. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 33 очка.

    Команда традиционно мощно атакует, забив в 17 матчах 39 мячей. При этом оборона «Карабаха» отличается надежностью — 13 пропущенных мячей.

    В минувшем туре действующий чемпион дома обыграл «Сабаил» (1:0). Причем сейчас «Карабах» уступает в турнирной таблице «Нефтчи» лишь по дополнительным показателям.

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    Поединки против «Габалы» для команды проходят довольно успешно. В пяти последних матчах «Карабах» победил трижды.

    «Габала»

    «Габала» в минувшем туре чемпионата разжилась тремя очками. Дома команда минимально одолела «Сумгаит».

    Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 21 очком в активе. При этом атака «Габалы» выглядит откровенно бледно: в 17 матчах забито только 16 мячей.

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    • А вот обороняется «Габала» еще менее успешно. В 17 матчах команда пропустила 23 мяча, что довольно является одним из худших результатов в лиге.

    Сейчас отрыв от опасного 8 места измеряется шестью очками. Так что ни о каком спокойствии относительно выживания в элите говорить пока рановато.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 3.85, а на «Габалу» — за 8.30

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    Хозяева в последних матчах выступают не столь уверенно, но явно будут стремиться повысить свою результативность.

    Гости ни на что серьезное не претендуют, но могут дать бой оппоненту любого ранга.

    «Карабах» борется за чемпионский титул, к тому же в последних матчах результативность команды снизилась. Пора исправлять положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63

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