«Байер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» Ф в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 20:00 мск. «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас «аптекари» с 37 баллами идут на пятом месте в Бундеслиге, отставая от топ-4 всего на пять пунктов.

Несколько дней тому назад леверкузенцы были повержены «Янг Бойз» с общим счетом счетом 3:6 в 1/16 финала Лиги Европы. Это стало для них пятым фиаско за последние восемь игр во всех турнирах.

Еще «Фармацевты» выдали в этом отрезке два положительных результата — разгромили дома «Штутгарт» (5:2) и расписали мировые с «Майнцем» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).

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Таким образом, клуб не знает побед уже четыре поединка кряду во всех турнирах. При этом в восьми предыдущих матчах одержал одну победу.

«Фрайбург»

Эта команда себе не изменяет который сезон. Девятое место с 31 очком — показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.

Недавно «Фрайбург» дома добыл важнейшую викторию. Команда обыграла проблемную дортмундскую «Боруссию» (2:1), чем явно дала понять, что может претендовать на некоторый подъем.

И все же, в двух предыдущих турах чемпионата Германии коллектив не выиграл, сыграв вничью с «Вердером» (0:0) и проиграв «Унион Берлину» (0:1).

У клуба далеко не самая надежная оборона (34 пропущенных мяча), зато атакует команда неплохо (35 голов). Что ж, неплохие показатели, да и вообще, эта команда за здорово живешь никому очков не дарит.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,20.