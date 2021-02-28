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    Прервет ли «Байер» безвыигрышную серию?

    «Байер» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Бундеслига, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Фрайбург»
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    «Байер» занимает пятое место
    «Байер» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» Ф в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 20:00 мск. «Байер» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Февраля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 20:00 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Байер»

    «Байер» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас «аптекари» с 37 баллами идут на пятом месте в Бундеслиге, отставая от топ-4 всего на пять пунктов.

    Несколько дней тому назад леверкузенцы были повержены «Янг Бойз» с общим счетом счетом 3:6 в 1/16 финала Лиги Европы. Это стало для них пятым фиаско за последние восемь игр во всех турнирах.

    Еще «Фармацевты» выдали в этом отрезке два положительных результата — разгромили дома «Штутгарт» (5:2) и расписали мировые с «Майнцем» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).

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    Таким образом, клуб не знает побед уже четыре поединка кряду во всех турнирах. При этом в восьми предыдущих матчах одержал одну победу.

    «Фрайбург»

    Эта команда себе не изменяет который сезон. Девятое место с 31 очком — показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.

    Недавно «Фрайбург» дома добыл важнейшую викторию. Команда обыграла проблемную дортмундскую «Боруссию» (2:1), чем явно дала понять, что может претендовать на некоторый подъем.

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    • И все же, в двух предыдущих турах чемпионата Германии коллектив не выиграл, сыграв вничью с «Вердером» (0:0) и проиграв «Унион Берлину» (0:1).

    У клуба далеко не самая надежная оборона (34 пропущенных мяча), зато атакует команда неплохо (35 голов). Что ж, неплохие показатели, да и вообще, эта команда за здорово живешь никому очков не дарит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,20.

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