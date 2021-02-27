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    Соседи по турнирке огорчат друг друга?

    «Енисей» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат России, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Волгарь»
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    Игрок «Енисея»
    В Красноярске на Центральном стадионе «Енисей» сыграет с «Волгарем» в 27-м туре первенства ФНЛ. Игра состоится 27 февраля, начало — в 13:00 по мск. «Енисей» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Февраля 2021 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Енисей»

    «Енисей» на зимний перерыв ушел на десятом месте в турнирной таблице первенства первой российской лиги, имея в своем активе 37 очков после 26 проведенных игр.

    Клуб из Красноярска за всю турнирную дистанцию первой половины чемпионата выиграл и проиграл по 11 встреч, а также четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 26:35.

    Перед уходом на зимний перерыв «красно-синие» в последних четырех поединках чередовали домашние виктории с выездными фиаско. Одолели «Текстильщик» и «Нефтехимик» (по 1:0), уступили 0:3 «Алании» и 0:4 «Крыльям Советов».

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    В межсезонье «Енисей» провел семь спаррингов, в которых раз проиграл, в четырех поединках победил и дважды играл вничью. Одна из мировых состоялась накануне с минским «Динамо» — 0:0.

    «Волгарь»

    «Волгарь» является соседом своего предстоящего противника. У него на счету 35 набранных очков и 11 строка в турнирной таблице ФНЛ.

    В первой половине чемпионата коллектив из Астрахани победил десять раз, в 11 встречах был повержен и пять раз расписывал мировые со своими соперниками, разница мячей — 31:29.

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  • 22/02/2021

    • Перед уходом на перерыв волжане в последних семи поединках проиграли дважды, столько же раз играли вничью и добились трех викторий, одна из которых была в последнем туре дома над «Чайкой» — 2:1.

    Межсезонные контрольные поединки, где соперниками были команды из ФНЛ, принесли две виктории, одну мировую и одно фиаско.

    В первом круге эти клубы в Астрахани поделили очки, сыграв 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Волгаря» дают — 3.28, ничья оценена — в 2.89.

    От поединка соседей по турнирке вполне можно ожидать обмена голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.

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