«Енисей»
«Енисей» на зимний перерыв ушел на десятом месте в турнирной таблице первенства первой российской лиги, имея в своем активе 37 очков после 26 проведенных игр.
Клуб из Красноярска за всю турнирную дистанцию первой половины чемпионата выиграл и проиграл по 11 встреч, а также четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 26:35.
Перед уходом на зимний перерыв «красно-синие» в последних четырех поединках чередовали домашние виктории с выездными фиаско. Одолели «Текстильщик» и «Нефтехимик» (по 1:0), уступили 0:3 «Алании» и 0:4 «Крыльям Советов».
В межсезонье «Енисей» провел семь спаррингов, в которых раз проиграл, в четырех поединках победил и дважды играл вничью. Одна из мировых состоялась накануне с минским «Динамо» — 0:0.
«Волгарь»
«Волгарь» является соседом своего предстоящего противника. У него на счету 35 набранных очков и 11 строка в турнирной таблице ФНЛ.
В первой половине чемпионата коллектив из Астрахани победил десять раз, в 11 встречах был повержен и пять раз расписывал мировые со своими соперниками, разница мячей — 31:29.
Перед уходом на перерыв волжане в последних семи поединках проиграли дважды, столько же раз играли вничью и добились трех викторий, одна из которых была в последнем туре дома над «Чайкой» — 2:1.
Межсезонные контрольные поединки, где соперниками были команды из ФНЛ, принесли две виктории, одну мировую и одно фиаско.
В первом круге эти клубы в Астрахани поделили очки, сыграв 1:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.47.
На викторию «Волгаря» дают — 3.28, ничья оценена — в 2.89.
От поединка соседей по турнирке вполне можно ожидать обмена голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.