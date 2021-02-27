В Красноярске на Центральном стадионе «Енисей» сыграет с «Волгарем» в 27-м туре первенства ФНЛ. Игра состоится 27 февраля, начало — в 13:00 по мск. «Енисей» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» на зимний перерыв ушел на десятом месте в турнирной таблице первенства первой российской лиги, имея в своем активе 37 очков после 26 проведенных игр.

Клуб из Красноярска за всю турнирную дистанцию первой половины чемпионата выиграл и проиграл по 11 встреч, а также четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 26:35.

Перед уходом на зимний перерыв «красно-синие» в последних четырех поединках чередовали домашние виктории с выездными фиаско. Одолели «Текстильщик» и «Нефтехимик» (по 1:0), уступили 0:3 «Алании» и 0:4 «Крыльям Советов».

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Енисей» провел семь спаррингов, в которых раз проиграл, в четырех поединках победил и дважды играл вничью. Одна из мировых состоялась накануне с минским «Динамо» — 0:0.

«Волгарь»

«Волгарь» является соседом своего предстоящего противника. У него на счету 35 набранных очков и 11 строка в турнирной таблице ФНЛ.

В первой половине чемпионата коллектив из Астрахани победил десять раз, в 11 встречах был повержен и пять раз расписывал мировые со своими соперниками, разница мячей — 31:29.

Перед уходом на перерыв волжане в последних семи поединках проиграли дважды, столько же раз играли вничью и добились трех викторий, одна из которых была в последнем туре дома над «Чайкой» — 2:1.

Межсезонные контрольные поединки, где соперниками были команды из ФНЛ, принесли две виктории, одну мировую и одно фиаско.

В первом круге эти клубы в Астрахани поделили очки, сыграв 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.47.

На викторию «Волгаря» дают — 3.28, ничья оценена — в 2.89.

От поединка соседей по турнирке вполне можно ожидать обмена голами. Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да.