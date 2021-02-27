В субботу, 27 февраля, в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Сочи» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В этом сезоне «Сочи» ставит перед собой задачу пробиться в еврокубки. На зимний перерыв «южане» ушли на четвертой строке в турнирной таблице РПЛ.

Сочинский коллектив имеет на своем счету 33 пункта, однако опережает пятый «Ростов» всего лишь на один балл. За первую часть первенства он девять раз победил при шести ничьих и трех фиаско.

Перед уходом на каникулы «барсы» в рамках чемпионата страны выиграли три поединка подряд, обыграв в этом отрезке на своей арене «всухую» «Ахмат» (2:0), московские «Спартак» (1:0) и «Динамо» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

В новом году ФК «Сочи» уже успел провести одну официальную игру. 21 февраля в 1/8 финала Кубка России он на выезде сумел переиграть «Краснодар» со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

«Арсенал» Тула

На зимнюю паузу тульский коллектив отправился в зоне переходных матчей (14 строка в турнирке), опережая прямой вылет только на один балл, а от 12 безопасной позиции отстает на семь пунктов.

«Арсенал» перед перерывом выдал 8-матчевой безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны, проиграв в шести из них, три из фиаско пришлись на последние три тура первенства.

В этот пораженческий период «оружейники» были биты в выездных играх по 0:1 «Динамо», «Химками » и «Ротором». А вот в зимних спаррингах «Арсенал» не уступал, выиграв в четырех играх при двух ничьих.

Туляки также успели провести один официальный поединок в новом году. «Арсенал» также преодолел 1/8 Кубка России, сенсационно обыграв на выезде питерский «Зенит» со счетом 2:1.

В первом круге этого чемпионата «Арсенал» дома обыграл «Сочи» (3:2), а в прошлом сезоне «оружейники» в играх с «барсами» набрали четыре пункта, выиграв 2:1 в гостях и сыграв 1:1 в родных стенах.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.85.

На викторию «Арсенала» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.68.

Туляки оставили о себе хорошее впечатление в питерском матче и вполне способны преподнести еще один сюрприз. Прогнозируем, что «оружейники» смогут добиться благоприятного результата, не проиграв. Наша ставка — Х2.