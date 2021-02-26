«Интернасьонал»
Проиграв в минувшем туре на выезде «Фламенго» (1:2), «Интернасьонал» тем самым лишился лидерства в чемпионате за тур до конца отстает от своего последнего обитчика на два пункта.
Это стало вторым фиаско за последние три встречи первенства для команды из Порту-Алегри. Пару туров тому назад она с таким же счетом на своем поле уступила «Спорт Ресифи».
Между этими поединкам «колорадос» обыграли на выезде «Васко да Гаму» (2:0). Эта виктория была для них десятой за последние 13 поединков чемпионата Бразилии.
На своей арене «Интернасьонал» заработал 40 баллов из 69 общих, выиграв 12 игр при четырех мировых исходах и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 34:17.
«Коринтианс»
«Коринтианс» уже заработал себе билет в южноамериканский кубок. Сейчас команда идет десятой в турнирной таблице и может подняться в лучшем случае только на строку.
Коллектив из Сан-Паулу в отрезке последних семи встреч первенства добыл только одну викторию, еще в этот период он два раза сыграл вничью и четырежды уходил с поля поверженным.
Так в минувшем туре «всемогущие» на своей территории расписали мировую с «Васко да Гама» (0:0), а перед этим уступили в двух выездных играх подряд — «Фламенго» (1:2) и «Сантасу» (0:1).
18 выездных матчей этого розыгрыша Серии А принесли «Коринтиансу» пять победных результатов, четыре мировых исхода и девять поражений, разница мячей в них составляет 16:22.
Игра первого круга принесла домашнюю победу «Коринтиансу» (1:0), а в прошлом сезоне эти клубы дважды сыграли по 0:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 1.51.
На викторию «Коринтианса» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.10.
«Интернасьонал» имеет призрачные шансы на чемпионство. Для этого хозяевам нужно только побеждать и ждать поражения «Фламенго» в параллельном поединке. Прогнозируем, что со своей первостепенной задачей «колорадос» справятся, уверенно победив.