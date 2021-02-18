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    «Юнайтед» будет трудно в атаке

    «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.81) и ставки на исход матча Лиги Европы 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд
    18 февраля в Турине состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реалом Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 20:55 по мск. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:55 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцам нелегко далась групповая стадия. Они завершили ее серией из трех ничьих. Нулями команда разошлась с АЗ, со счетом 2:2 она сыграла с «Риекой» и с результатом 1:1 закончилась игра с «Наполи».

    «Реал Сосьедад» выиграл в двух последних поединках. В рамках Примеры «Королевский клуб» разгромил «Кадис» (4:1) и с минимальным результатом обыграл «Хетафе».

    Если рассматривать картину более глобально, то получится, что в этом году команда выиграла только 3 из 9 матчей. Клуб взял высокую для себя планку с самого начала, из-за чего теперь приходится немного сбавить обороты.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К слову, теперь «Реал Сосьедад» играет только в Примере и Лиге Европы. Из Кубка Испании он вылетел на стадии 1/8 от «Бетиса» (1:3 ОТ).

    «Манчестер Юнайтед»

    МЮ борется за Лигу чемпионов в АПЛ. Команда Сульшера идет на 2 позиции. И, возможно, ей удастся побороться за титул чемпиона, но это маловероятно. Кроме АПЛ гости выступают в Кубке Англии, а в Лигу Европы они попали из групповой стадии Лиги чемпионов.

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    • В прошлом сезоне со старта «Манкунианцы» играли в ЛЕ. Тогда им удалось дойти до полуфинала, где они уступили «Севилье». В этом году «Ман Юнайтед» неплохо стартовал в ЛЧ, однако в заключительных турах коллектив проиграл «Лейпцигу» (2:3) и ПСЖ (1:3), лишившись путевки в плей-офф.

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    • Что касается последних результатов, то «Ман Юнайтед» много играл вничью. Команда потеряла очки в матче с «Эвертоном» (3:3), сыграла вничью с аутсайдером «Вест Бромвичем» (1:1), а кроме этого разошлась нулевой ничьей с «Арсеналом». На фоне этого «Красные дьяволы» выбили «Вест Хэм» из Кубка Англии (1:0 ОТ) и разгромили «Саутгемптон» (9:0).

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    Отметим, что у гостей не сыграют Поль Погба, Эдинсон Кавани и Донни ван де Бек.

    Прогноз и ставка

    Котировки на этот матч поти равные. За 2.90 дают победу «Реала Сосьедад» и за 2.55 дают поебду «Ман Юнайтед». Ничья выставлена с коэффициентом 3.40.

    «Юнайтед» сталкивался с трудностями в атаке в двух прошлых играх. Учитывая потерю Кавани и Погба, гостям может не хватить креатива и вариантов в плане атакующей игры. Но при этом и «Реал Сосьедад» стабильностью не отличается. Да и 5 из 6 матчей команды в ЛЕ закончились с тоталом меньше 2.5. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.81.

    В принципе, МЮ можно считать фаворитом, но если команда и выиграет, то с небольшим перевесом. «Реал Сосьедад» не уступал с отрывом более чем в один мяч в этом розыгрыше ЛЕ. Ставка — победа МЮ в один мяч или ничья за 1.94.

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