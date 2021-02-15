«Кадис» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. «Кадис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» нынешний сезон проводит довольно продуктивно. Еще бы, нынешнее 14 место однозначно стоит считать неплохой диспозицией для новичка Примеры.

В активе у «Кадис» 24 очка в 22 матчах. При этом главной проблемой команды видится слабоватая атака, сумевшая забить лишь 20 голов.

В минувшем туре «Кадис» проиграл. Команда не устояла перед натиском «Реал Сосьедад», уступив с разгромным счетом (4:1).

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С «Атлетиком» команда играет вполне прилично. Из пяти последних поединков «Кадис» выиграл дважды при трех поражениях.

«Атлетик»

В нынешнем чемпионате «Атлетик» выступает не столь успешно. Текущее 11 место с 25 очками в активе не соответствует амбициям клуба с традициями.

В минувшем туре команда дома не сумела победить. «Атлетик» расписал мировую с «Валенсией» (1:1), после чего сыграл вничью еще и с «Леванте» (1:1) в первом полуфинале Кубка Испании.

«Атлетик» имеет относительно крепкие тылы. Пропущено 26 мячей, притом, что забили баски 28 голов в 21 встрече.

«Атлетик» никому не сдается без боя. Вот и выезд к новичку для команды — неплохой шанс на подъем в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.15, на ничью за 3.20, а на «Кадис» — за 3.82

Хозяева еще не отдалились от опасной зоны, и в домашнем матче надеются на очки.

«Атлетик» в последних матчах явно улучшил свою игру и результаты, так что и в этот раз будет стремиться разжиться очками.

В таких поединках зачастую многое решает быстрый гол, ближе к которому все же будут баски. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.88