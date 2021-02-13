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    «Динамо» возобновит сезон победой

    «Динамо» К — «Олимпик» Д. Прогноз (к. 2.23) и ставки на футбол, УПЛ, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Олимпик» Д
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    Жерсон Родригес
    13 февраля киевское «Динамо» примет донецкий «Олимпик» на стадионе «Олимпийский». Матч 14 тура украинской Премьер-лиги состоится в 18:00 мск. «Динамо» К — «Олимпик» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» К

    Начиная с 18 января киевляне стали готовиться ко второй части сезона. Они провели 8 матчей, в 4 из которых одержали победу.

    Из результатов в контрольных матчах отметит разгром БАТЭ со счетом 5:2, победу над «Шкендией 79» и ничью с ЦСКА 1948.

    В чемпионате Украины команда занимает первое место с 30 очками, опережая «Шахтер» один пункт. В 13 турах «Сине-белые» потерпели лишь одну неудачу и одержали 9 побед.

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    Перед этой встречей хозяева имеют серию из четырех поединков без поражений — 3 победы и ничья. Перед зимней паузой «Динамо» обыграло «Мариуполь» 2:1, «Ворсклу» 2:0 и сыграло вничью с «Колосом» 2:2.

    «Олимпик» Д

    «Олимпик» до перерыва набрал 17 очков и закончил первую часть сезона на 7 месте. «Розы» одержали 5 побед, 5 раз потерпели поражение и дважды сыграли вничью.

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    • В последних матчах чемпионата «Олимпийцы» мало побеждали. Они могут похвастаться лишь победой над «Рухом» (3:1). Кроме этого отметим две ничьи со «Львом» (1:1) и «Мариуполем» (3:3), а также поражение от «Ингульца» 1:2.

    В контрольных поединках «Олимпик» сыграл вничью с «Минаем» (1:1), проиграл «Будучности»(0:1) и выиграл у «Руха» 1:0.

    Прогноз и ставка

    «Динамо» за 1.40 фаворит, а «Олимпик» за 8.60 андердог противостояния. Ничья оценивается коэффициентом 4.50.

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    В трех из четырех официальных очных встреч «Динамо» выходило победителем. В последний раз команда Мирчи Луческу разгромила «Олимпик» 4:1.

    Вполне возможно, что результат повторится. Киевляне показали хороший результат в игре с БАТЭ. В чемпионате они забили 25 голов в 13 матчах, тогда как «Олимпик» пропустил 20 в 12 играх. Мы ставим на победу «Динамо» и тотал больше 2.5 за 2.23.

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