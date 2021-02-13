«Байер» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре Бундеслиги «Байер» просто-таки разнес в щепки «Штутгарт». Итоговый счет говорит о многом — 5:2.

Сейчас «Байер» занимает 5 место в турнирной таблице с 35 пунктами в активе. При этом забивает команда, как для представителя группы лидеров, не так много — 37 голов.

«Байер» еще относительно неплохо обороняется. В 20 матчах «фармацевты» пропустили 21 мяч, то есть, в среднем чуть больше гола за игру.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Байера» матчи с «Майнцем» получаются довольно простыми. Шутка ли, в шести последних матчах неизменно выигрывали именно леверкузенцы.

«Майнц»

Эта команда ходит в аутсайдерах Бундеслиги. 17 место с 13 очками — показатель серьезных проблем, да и отставание от спасительного 15 места составляет 4 очка.

«Майнц» в минувшем туре дома добыл важнейшую викторию. Команда минимально обыграла «Унион», чем явно дала понять, что не собирается сдаваться.

У «Майнца» далеко не самая надежная оборона (40 пропущенных мячей), да и атакует команда не лучшим образом (19 гола). Что ж, для подъема из опасной зоны нужно срочно улучшать показатели.

В этом матче гостям придется крайне непросто. Леверкузенцы ведь претендуют на самые высокие места, и уж аутсайдера точно постараются обыграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.43, на ничью за 4.70, а на «Майнц» — за 7.20

Хозяева явно настроены на три очка, тем более команда удачно играет с «Майнцем».

«Майнц» борется за выживание в Бундеслиге, так что будет рады даже ничьей.

«Фармацевты» дома не боятся никого, и явно до последнего будут атаковать ворота аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» во 2 тайме с коэффициентом 1.73