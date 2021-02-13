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    «Байер» — «Майнц». Прогноз и ставка (к. 1.73) на футбол, Бундеслига, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Майнц»
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    Чарлес Арангис
    «Байер» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Февраля 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Байер» просто-таки разнес в щепки «Штутгарт». Итоговый счет говорит о многом — 5:2.

    Сейчас «Байер» занимает 5 место в турнирной таблице с 35 пунктами в активе. При этом забивает команда, как для представителя группы лидеров, не так много — 37 голов.

    «Байер» еще относительно неплохо обороняется. В 20 матчах «фармацевты» пропустили 21 мяч, то есть, в среднем чуть больше гола за игру.

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    У «Байера» матчи с «Майнцем» получаются довольно простыми. Шутка ли, в шести последних матчах неизменно выигрывали именно леверкузенцы.

    «Майнц»

    Эта команда ходит в аутсайдерах Бундеслиги. 17 место с 13 очками — показатель серьезных проблем, да и отставание от спасительного 15 места составляет 4 очка.

    «Майнц» в минувшем туре дома добыл важнейшую викторию. Команда минимально обыграла «Унион», чем явно дала понять, что не собирается сдаваться.

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  • 08/02/2021

    • У «Майнца» далеко не самая надежная оборона (40 пропущенных мячей), да и атакует команда не лучшим образом (19 гола). Что ж, для подъема из опасной зоны нужно срочно улучшать показатели.

    В этом матче гостям придется крайне непросто. Леверкузенцы ведь претендуют на самые высокие места, и уж аутсайдера точно постараются обыграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.43, на ничью за 4.70, а на «Майнц» — за 7.20

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    Хозяева явно настроены на три очка, тем более команда удачно играет с «Майнцем».

    «Майнц» борется за выживание в Бундеслиге, так что будет рады даже ничьей.

    «Фармацевты» дома не боятся никого, и явно до последнего будут атаковать ворота аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» во 2 тайме с коэффициентом 1.73

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