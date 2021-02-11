«Интернасьональ»
«Интернасьональ» активно сражается за чемпионский титул. Причем даже нынешнее 1 место пока не дает возможности расслабиться.
Сейчас в активе у команды 66 очков. Причем отрыв от ближайшего конкурента за титул составляет всего один пункт, причем у «Интернасьоналя» на один сыгранный поединок меньше.
В минувшем туре «Интернасьональ» добился лишь ничьей. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).
«Спорт Ресифи» для «Интернасьоналя» язык не повернется назвать удобным соперником. Из трех последних матчей «Интернасьональ» выиграл лишь однажды при одном поражении.
«Спорт Ресифи»
«Спорт Ресифи» в минувшем туре чемпионата на выезде одолел аутсайдера «Ботафого» (0:1). Причем единственный мяч был забит с пенальти в середине первого тайма.
На текущий момент «Спорт Ресифи» занимает 14 место в турнирной таблице, и ведет борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт.
«Спорт Ресифи» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция не позволяет сохранять уверенность в сохранении прописки в бразильской Серии А.
У команды крайне слабое нападение: только 27 забитых мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 44 мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интернасьональ» за 1.40, на ничью за 4.52, а на «Спорт Ресифи» — за 8.57
Хозяева борются за чемпионский титул, и не намерены терять очки на своем поле.
«Спорт Ресифи», учитывая непростую турнирную ситуацию, будет стараться разжиться очками.
Лидер чемпионата явно не планирует откладывать операцию по открытию счета в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60