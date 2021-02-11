ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевКто поборет австралийскую жару? Медведев и Рублев — среди фаворитов Квинси ПромесТрансферный дайджест. 2-8 февраля Тринкау забил победный мячС Месси или без «Барселона» на правильном пути
  • 17:34
    • Полузащитник «Зенита» получил травму в матче со сборной Иордании
  • 17:18
    • «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Упамекано
  • 17:02
    • «Барселона» потеряла троих игроков перед матчем с «Севильей»
  • 14:52
    • Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» может пройти на поле «Ювентуса»
  • 14:17
    • Сборная России назвала состав на смешанную эстафету на ЧМ в Поклюке
    Все новости спорта

    «Интернасьональ» будет спешить?

    «Интернасьональ» — «Спорт Ресифи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на чемпионат Бразилии 11 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    «Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз и ставка
    Абель Эрнандес
    «Интернасьональ» сыграет на своем поле со «Спорт Ресифи» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 01:00 мск. «Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интернасьональ»

    «Интернасьональ» активно сражается за чемпионский титул. Причем даже нынешнее 1 место пока не дает возможности расслабиться.

    Сейчас в активе у команды 66 очков. Причем отрыв от ближайшего конкурента за титул составляет всего один пункт, причем у «Интернасьоналя» на один сыгранный поединок меньше.

    В минувшем туре «Интернасьональ» добился лишь ничьей. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Спорт Ресифи» для «Интернасьоналя» язык не повернется назвать удобным соперником. Из трех последних матчей «Интернасьональ» выиграл лишь однажды при одном поражении.

    «Спорт Ресифи»

    «Спорт Ресифи» в минувшем туре чемпионата на выезде одолел аутсайдера «Ботафого» (0:1). Причем единственный мяч был забит с пенальти в середине первого тайма.

    На текущий момент «Спорт Ресифи» занимает 14 место в турнирной таблице, и ведет борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт.

  • Не день Алиссона. Разгром на «Энфилде» завершил защиту титула «Ливерпулем»
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»
  • Вчера

    • «Спорт Ресифи» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция не позволяет сохранять уверенность в сохранении прописки в бразильской Серии А.

    У команды крайне слабое нападение: только 27 забитых мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 44 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интернасьональ» за 1.40, на ничью за 4.52, а на «Спорт Ресифи» — за 8.57

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Хозяева борются за чемпионский титул, и не намерены терять очки на своем поле.

    «Спорт Ресифи», учитывая непростую турнирную ситуацию, будет стараться разжиться очками.

    Лидер чемпионата явно не планирует откладывать операцию по открытию счета в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бернли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шеффилд — Уиком
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Соболенко — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    «Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз и ставка на матч 11.02.2021 в 01:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры