«Интернасьональ» сыграет на своем поле со «Спорт Ресифи» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 01:00 мск. «Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьональ»

«Интернасьональ» активно сражается за чемпионский титул. Причем даже нынешнее 1 место пока не дает возможности расслабиться.

Сейчас в активе у команды 66 очков. Причем отрыв от ближайшего конкурента за титул составляет всего один пункт, причем у «Интернасьоналя» на один сыгранный поединок меньше.

В минувшем туре «Интернасьональ» добился лишь ничьей. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).

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«Спорт Ресифи» для «Интернасьоналя» язык не повернется назвать удобным соперником. Из трех последних матчей «Интернасьональ» выиграл лишь однажды при одном поражении.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» в минувшем туре чемпионата на выезде одолел аутсайдера «Ботафого» (0:1). Причем единственный мяч был забит с пенальти в середине первого тайма.

На текущий момент «Спорт Ресифи» занимает 14 место в турнирной таблице, и ведет борьбу за выживание. Отрыв от зоны вылета составляет всего один пункт.

«Спорт Ресифи» имеет в своем активе 38 очков. Такая диспозиция не позволяет сохранять уверенность в сохранении прописки в бразильской Серии А.

У команды крайне слабое нападение: только 27 забитых мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 44 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интернасьональ» за 1.40, на ничью за 4.52, а на «Спорт Ресифи» — за 8.57

Хозяева борются за чемпионский титул, и не намерены терять очки на своем поле.

«Спорт Ресифи», учитывая непростую турнирную ситуацию, будет стараться разжиться очками.

Лидер чемпионата явно не планирует откладывать операцию по открытию счета в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60