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    Выстоит ли оборона «Барселоны» в Севилье?

    «Севилья» — «Барселона». Ставка на тоталы (к. 1.79) в матче Кубка Испании по футболу 10 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Барселона»
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    Марк-Андре тер Штеген
    «Севилья» на своем поле примет «Барселону» в среду, 10 февраля, в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 10 Февраля 2021 года
    Севилья
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    •  Севилья 23:00 Барселона Барселона
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    «Севилья»

    В текущем розыгрыше Кубка Испании «Севилья» поочередно прошла «Сьюдад де Лусену» (3:0), «Линарес» (2:0), «Леганес» (1:0 д.в.), «Валенсию» (3:0) и «Альмерию» (1:0).

    В турнирной таблице чемпионата Испании андалузская команда занимает четвертое место с 42 набранными очками в 21 туре.

    Команда Хулена Лопетеги в четырех последних турах обыграла «Алавес» (2:1), «Кадис» (3:0), «Эйбар» (2:0) и «Хетафе» (3:0).

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    После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья, Оскар и Лукас Окампос.

    «Барселона»

    «Барселона» в Кубке Испании была сильнее «Корнельи» (2:0 д.в.), «Райо Вальекано» (2:1) и «Гранады» (5:3 д.в.).

    «Сине-гранатовые» расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 туре.

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    • Победная серия подопечных Рональда Кумана в Ла Лиге насчитывает шесть матчей, в последнем из которых они одолели «Бетис» (3:2).

    Среди травмированных у «Барселоны» значатся Сержиньо Дест, Миралем Пьянич, Мартин Брейтуэйт, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати, Рональд Араухо и Филиппе Коутиньо.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры ждут результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.79, тотал меньше 2,5 — 2.10.

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    Пожалуй, мы согласимся с таким раскладом. Ни для кого не секрет, что «Барселона» испытывает проблемы в обороне, о чем говорят семь пропущенных мячей в четырех предыдущих матчах во всех турнирах.

    Оставаясь без Жерара Пике, «сине-гранатовым» будет сложно сохранить свои ворота на замке, тем более что сама «Севилья» находится в прекрасной форме и регулярно забивает с середины января. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Севильи" больше 1,5» за 2.55. «Барселона» кажется слишком уязвимой командой, поэтому подопечные Лопетеги, если хорошо постараются, могут забить пару мячей.

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