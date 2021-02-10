«Севилья» на своем поле примет «Барселону» в среду, 10 февраля, в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В текущем розыгрыше Кубка Испании «Севилья» поочередно прошла «Сьюдад де Лусену» (3:0), «Линарес» (2:0), «Леганес» (1:0 д.в.), «Валенсию» (3:0) и «Альмерию» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании андалузская команда занимает четвертое место с 42 набранными очками в 21 туре.

Команда Хулена Лопетеги в четырех последних турах обыграла «Алавес» (2:1), «Кадис» (3:0), «Эйбар» (2:0) и «Хетафе» (3:0).

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После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья, Оскар и Лукас Окампос.

«Барселона»

«Барселона» в Кубке Испании была сильнее «Корнельи» (2:0 д.в.), «Райо Вальекано» (2:1) и «Гранады» (5:3 д.в.).

«Сине-гранатовые» расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка в 21 туре.

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Победная серия подопечных Рональда Кумана в Ла Лиге насчитывает шесть матчей, в последнем из которых они одолели «Бетис» (3:2).

Среди травмированных у «Барселоны» значатся Сержиньо Дест, Миралем Пьянич, Мартин Брейтуэйт, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати, Рональд Араухо и Филиппе Коутиньо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры ждут результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.79, тотал меньше 2,5 — 2.10.

Пожалуй, мы согласимся с таким раскладом. Ни для кого не секрет, что «Барселона» испытывает проблемы в обороне, о чем говорят семь пропущенных мячей в четырех предыдущих матчах во всех турнирах.

Оставаясь без Жерара Пике, «сине-гранатовым» будет сложно сохранить свои ворота на замке, тем более что сама «Севилья» находится в прекрасной форме и регулярно забивает с середины января. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Севильи" больше 1,5» за 2.55. «Барселона» кажется слишком уязвимой командой, поэтому подопечные Лопетеги, если хорошо постараются, могут забить пару мячей.