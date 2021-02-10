10 февраля в городе Пирей на стадионе «Караискакис» «Олимпиакос» сыграет с «Арисом» в первом четвертьфинальном матче Кубка Греции. Поединок начнется в 22:30 по мск. «Олимпиакос» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» является действующим победителем Кубка Греции. В финале минувшего сезона он справился со столичным АЕКом, выиграв со счетом 1:0.

В этом розыгрыше «легенды» преодолели уже одну стадии. На этом этапе они не имели проблем с «Панетоликосом» из Агринио, обыграв его дважды по 3:0.

На данный момент у клуба из города Пирей 7-матчевая победная и 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 12 викторий и девять из них с «сухим» счетом.

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Непосредственно перед данным поединком «Оли» в родных стенах в рамках чемпионата страны разгромил ОФИ (3:0). В первенстве коллектив уверенно лидирует опережая вторую позицию аж на 12 очков.

«Арис»

«Арис» также в этом кубковом розыгрыше преодолел только одну стадию, где не имел проблем с «Астерас» Триполис, дважды одолев оппонента по 2:0.

За последние шесть встреч с учетом всех турниров «воины» выиграли в пяти из них, а еще в одной игре уступили, потерпев гостевое фиаско от того же «Астераса» (1:2), но уже в рамках чемпионата страны.

Накануне клуб из города Салоники обыграл в Афинах местный АЕК со счетом 2:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги, оторвавшись от дуэта преследователей на два пункта, но много проигрывает лидеру.

В текущем чемпионате «Оли» обыграл «Арис» на его поле со счетом 2:1, а в минувшем сезоне «легенды» выиграли у «воинов» все четыре встречи — 2:1, 4:2, 3:1 и 4:2.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.34.

На викторию «Ариса» дают — 8.80, ничья оценена — в 5.35.

Прогнозируем, что «Олимпиакос» еще в первом матче сделает хороший гандикап, выиграв минимум с разницей в несколько голов. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5).