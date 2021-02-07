«Атлетик»
«Атлетик» нынешний сезон проводит на своем уровне. Нынешнее 11 место вполне можно сопоставить с реальной силой команды.
Баски набрали 24 очка, причем шансы подняться выше у команды вполне приличные, особенно если учесть пресловутую высокую плотность в турнирной таблице Примеры.
В минувшем туре «Атлетик» на выезде с боем уступил «Барселоне» (2:1). Причем в той встрече все мячи были на счету каталонцев: Жорди Альба срезал мяч в собственные ворота. Ему не привыкать.
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С «Валенсией» команда играет не столь успешно. Из пяти последних поединков баски выиграли лишь один при двух поражениях.
«Валенсия»
«Валенсия», как для своих высоких амбиций, выступает откровенно неудачно. Лишь 14 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса.
В минувшем туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Эльче» вышел минимальным, но мог бы стать более весомым, забей Карлос Солер с пенальти уже при счете 1:0.
В этом матче «Валенсия» сыграет далеко не в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям такие мастера, как Кевин Гамейро, Муктар Диахаби, Эллаким Мангаля и Денис Черышев.
А ведь не стоит забывать, что давно находится в лазарете голкипер Яспер Силлессен. В нынешнем сезоне он еще не играл.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.02, на ничью за 3.28, а на «Валенсию» — за 3.91
Хозяева ни на что значительное не претендуют, но на родном «Сан Мамесе» всегда дают бой любому сопернику.
«Валенсия» в нынешнем сезоне смотрится блекло, но иногда все же выдает неплохие матчи.
Обе команды не блещут в атаке, и явно приберегут силы на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60