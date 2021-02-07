«Атлетик» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 18:15 мск. «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» нынешний сезон проводит на своем уровне. Нынешнее 11 место вполне можно сопоставить с реальной силой команды.

Баски набрали 24 очка, причем шансы подняться выше у команды вполне приличные, особенно если учесть пресловутую высокую плотность в турнирной таблице Примеры.

В минувшем туре «Атлетик» на выезде с боем уступил «Барселоне» (2:1). Причем в той встрече все мячи были на счету каталонцев: Жорди Альба срезал мяч в собственные ворота. Ему не привыкать.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

С «Валенсией» команда играет не столь успешно. Из пяти последних поединков баски выиграли лишь один при двух поражениях.

«Валенсия»

«Валенсия», как для своих высоких амбиций, выступает откровенно неудачно. Лишь 14 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса.

В минувшем туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Эльче» вышел минимальным, но мог бы стать более весомым, забей Карлос Солер с пенальти уже при счете 1:0.

В этом матче «Валенсия» сыграет далеко не в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям такие мастера, как Кевин Гамейро, Муктар Диахаби, Эллаким Мангаля и Денис Черышев.

А ведь не стоит забывать, что давно находится в лазарете голкипер Яспер Силлессен. В нынешнем сезоне он еще не играл.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.02, на ничью за 3.28, а на «Валенсию» — за 3.91

Хозяева ни на что значительное не претендуют, но на родном «Сан Мамесе» всегда дают бой любому сопернику.

«Валенсия» в нынешнем сезоне смотрится блекло, но иногда все же выдает неплохие матчи.

Обе команды не блещут в атаке, и явно приберегут силы на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60