ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринИтальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине» «Тоттенхэм» потерпел третье поражение крядуТухель доказал правоту Моуринью «Барселона»Примера. «Реал» в гостях у «Уэски», «Бетис» примет «Барселону»
  • 00:44
    • «Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина
  • 00:35
    • Зидан: Даже если люди хотят, чтобы я ушел, я не собираюсь уходить
  • 19:00
    • УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля
  • 23:56
    • «Бавария» одолела «Герту», Левандовский не забил пенальти
  • 22:18
    • ЦСКА обыграл «Сочи» на выезде
  • 22:11
    • Konami сообщила о рекордной прибыли
  • 21:58
    • «Динамо» по буллитам уступило «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Атлетик» с «Валенсией» сообразят гол во втором тайме

    «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 1.60) на футбольный матч Примеры 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз и ставка
    Юнус Муса
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 18:15 мск. «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 07 Февраля 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
    •

    «Атлетик»

    «Атлетик» нынешний сезон проводит на своем уровне. Нынешнее 11 место вполне можно сопоставить с реальной силой команды.

    Баски набрали 24 очка, причем шансы подняться выше у команды вполне приличные, особенно если учесть пресловутую высокую плотность в турнирной таблице Примеры.

    В минувшем туре «Атлетик» на выезде с боем уступил «Барселоне» (2:1). Причем в той встрече все мячи были на счету каталонцев: Жорди Альба срезал мяч в собственные ворота. Ему не привыкать.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С «Валенсией» команда играет не столь успешно. Из пяти последних поединков баски выиграли лишь один при двух поражениях.

    «Валенсия»

    «Валенсия», как для своих высоких амбиций, выступает откровенно неудачно. Лишь 14 место в турнирной таблице — явный показатель кризиса.

    В минувшем туре команда дома сумела победить. Правда, успех в поединке с «Эльче» вышел минимальным, но мог бы стать более весомым, забей Карлос Солер с пенальти уже при счете 1:0.

  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
  • Что будет с клубом и его главной звездой?
  • 03/02/2021

    • В этом матче «Валенсия» сыграет далеко не в оптимальном составе. Не смогут помочь гостям такие мастера, как Кевин Гамейро, Муктар Диахаби, Эллаким Мангаля и Денис Черышев.

    А ведь не стоит забывать, что давно находится в лазарете голкипер Яспер Силлессен. В нынешнем сезоне он еще не играл.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.02, на ничью за 3.28, а на «Валенсию» — за 3.91

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева ни на что значительное не претендуют, но на родном «Сан Мамесе» всегда дают бой любому сопернику.

    «Валенсия» в нынешнем сезоне смотрится блекло, но иногда все же выдает неплохие матчи.

    Обе команды не блещут в атаке, и явно приберегут силы на второй тайм. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Канепи
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вегас — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клипперс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шальке — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Майнц — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Коллектив Гвардиола закрепился на вершине АПЛ
  • «Манчестер Сити» ломает стереотипы о командах Гвардиолы
    • 02:13 31/01/2021
    «Атлетик» — «Валенсия»: прогноз и ставка на матч 07.02.2021 в 18:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры