«Бавария» сыграет на выезде с «Гертой» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 февраля в Берлине, начало — в 22:30 мск. «Герта» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

У «Герты» все плохо. В декабре были небольшие проблески, но в целом в этом сезоне один сплошной негатив. После 19-ти сыгранных матчей берлинский клуб находится на 15 месте. Единственное, что может хоть как-то успокаивать, две худшие на данный момент команды — «Майнц» и «Шальке» — находятся на очень приличном расстоянии.

«Герта» начала 2021-й с домашней победы над «Шальке», но в следующих пяти турах набрала лишь одно очко — это была гостевая ничья с «Кельном» (0:0).

В прошлом туре «Герта» проиграла «Айнтрахту», а перед этим были крупные поражения от «Хоффенхайма» и «Вердера» — в обоих случаях на своем поле. В трех матчах команда Паля Дардаи пропустила десять мячей.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Герта» в девяти домашних матчах потерпела пять поражений и пропустила 19 мячей.

«Бавария»

Тем временем «Бавария» в начале прошлого месяца слегка позаигрывала с конкурентами, провела несколько невнятных матчей, и в одном из них даже проиграла. Но очевидно, что никакого кризиса в игре действующего чемпиона не было и нет.

«Бавария» занимает первое место, а отрыв от ближайшего преследователя составляет уже семь очков. Увы, который год в Бундеслиге нет ни малейшего намека на интригу в борьбе за чемпионский титул.

На прошлой неделе команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Хоффенхайм», а перед этим отправила четыре мяча в ворота «Шальке». Победы над «Фрайбургом» и «Аугсбургом» были не такими яркими, но надо понимать, что даже «Бавария» не может каждую неделю устраивать футбольные фестивали.

«Бавария» одержала семь побед в десяти гостевых матчах в рамках Бундеслиги.

Прогноз

На «Герту» букмекеры предлагают поставить за 10.00, на ничью за 6.85, а на победу «Баварии» — за 1.32.

Как ни странно, у «Баварии» очень часто возникают проблемы в матчах против «Гертф».

Например, в игре первого круга мюнхенский клуб забил берлинцам решающий гол только на последних минутах, сделав счет 4:3. А сезоном ранее «Герта» увезла из Мюнхена ничью. И это далеко не все, что можно вспомнить.

Но вряд ли в этом есть смысл. «Герта» сейчас в разобранном состоянии, ни о какой сенсации не может быть и речи.

Ставка - победа «Баварии» с форой (-2,0) за 2.27.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.40.