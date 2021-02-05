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    Оборона «Васко да Гама» быстро даст сбой

    «Фламенго» — «Васко да Гама». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на чемпионат Бразилии 5 февраля 2021 года

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    «Фламенго» — «Васко да Гама»: прогноз и ставка
    Габриэль Барбоза
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Васко да Гама» в рамках 34-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 03:00 мск. «Фламенго» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в чемпионате борется за чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, отставая на 4 пункта от лидера «Интернасьоналя».

    Сейчас в активе у команды 61 очко. Причем атака у команды имеет лучший в лиге показатель результативности — 60 голов в 33 матчах.

    В минувшем туре «Фламенго» добыл дежурную победу. На выезде был обыгран «Спорт Ресифи» (0:3).

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    «Васко да Гама» для «Фламенго» является вполне удобным соперником. Из пяти последних матчей «Фламенго» выиграл четыре при одной ничьей. Причем та самая ничья стала настоящим украшением минувшего чемпионата — 4:4.

    «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» в минувшем туре чемпионата принимала столь же проблемную «Баию». В итоге счет так и не был открыт.

    На текущий момент «Васко да Гама» занимает 14 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет каких-то два пункта.

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  • 01/02/2021

    • «Васко да Гама» максимально настроен сохранить прописку в элите. Между тем, команда многовато пропускает — 47 мячей в 33 матчах.

    Радует, что у команды сейчас дела идут на подъем. Свидетельством этому является действующая трехматчевая серия без поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.35, на ничью за 5.15, а на «Васко да Гама» — за 8.70

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    Хозяева мощно атакуют, плюс традиционно успешно играют с «Васко да Гама».

    «Васко да Гама» непременно будет стараться продлить свою беспроигрышную серию.

    Хозяевам ни в коем случае нельзя терять очки, иначе догнать «Интернасьональ» будет затруднительно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63

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