«Фламенго»
«Фламенго» в чемпионате борется за чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, отставая на 4 пункта от лидера «Интернасьоналя».
Сейчас в активе у команды 61 очко. Причем атака у команды имеет лучший в лиге показатель результативности — 60 голов в 33 матчах.
В минувшем туре «Фламенго» добыл дежурную победу. На выезде был обыгран «Спорт Ресифи» (0:3).
«Васко да Гама» для «Фламенго» является вполне удобным соперником. Из пяти последних матчей «Фламенго» выиграл четыре при одной ничьей. Причем та самая ничья стала настоящим украшением минувшего чемпионата — 4:4.
«Васко да Гама»
«Васко да Гама» в минувшем туре чемпионата принимала столь же проблемную «Баию». В итоге счет так и не был открыт.
На текущий момент «Васко да Гама» занимает 14 место в турнирной таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет каких-то два пункта.
«Васко да Гама» максимально настроен сохранить прописку в элите. Между тем, команда многовато пропускает — 47 мячей в 33 матчах.
Радует, что у команды сейчас дела идут на подъем. Свидетельством этому является действующая трехматчевая серия без поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фламенго» за 1.35, на ничью за 5.15, а на «Васко да Гама» — за 8.70
Хозяева мощно атакуют, плюс традиционно успешно играют с «Васко да Гама».
«Васко да Гама» непременно будет стараться продлить свою беспроигрышную серию.
Хозяевам ни в коем случае нельзя терять очки, иначе догнать «Интернасьональ» будет затруднительно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63