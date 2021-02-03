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    «Пчелы» поднимутся на вторую позицию?

    «Брентфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Англии, 3 февраля 2021 года

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    «Брентфорд» — «Бристоль Сити»: прогноз и ставка
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    В среду, 3 февраля, в перенесенном поединке 23-го тура английского Чемпионшипа «Брентфорд» дома сыграет с «Бристоль Сити». Встреча начнется в 22:45 по мск. «Брентфорд» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брентфорд»

    У «Брентфорда» на счету 48 очков и третья строка в турнирной таблице Чемпионшипа, но в случае победы в этом матче он поднимется на вторую позицию.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «пчелы» на своей арене поиздевались над «Уикомбом», выиграв со счетом 7:2, а туром ранее в гостях расписали мировую со своим конкурентом по турнирке «Суонси» — 1:1.

    Перед этим лондонцы одержали четыре подряд победы, а их беспроигрышная серия составляет уже 18 поединков чемпионата, где было десять побед и восемь ничьих.

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    На своем поле «Брентфорд» выиграл последние три встречи с общим счетом 6:2, а не уступает он в родных стенах с 4 октября или 11 матчей подряд, выиграв шесть при пяти мировых.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» с 39 набранными очками расположился на девятом месте в турнирной таблице первенства, уступая лишь три пункта зоне плей-офф (шестая строка).

    Несколько дней тому назад «зарянки» потерпели выездное фиаско от «Дерби» со счетом 0:1, а туром ранее они дома переиграли «Хаддерсфилд» — 2:1. Отметим, что на протяжении шести последних матчей они чередует домашние победы и гостевые поражения.

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    • К слову, сейчас у «красно-белых» 13-матчевая бескомпромиссная серия, в которой состоялось пять выигрышей и восемь поражений. Последний раз они делили очки с оппонентом 25 ноября, сыграв тогда вничью дома с «Уотфордом» — 0:0.

    На выезде «Бристоль Сити» уступал в последних пяти проведенных встречах с общим счетом 1:9, а перед этим он побеждал в трех из четырех выездных поединков.

    В первом круге «Брентфорд» в гостях «Бристоль Сити» со счетом 4:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брентфорд» — 1.47, победа «Бристоль Сити» — 8.10, ничья — 4.50.

    «Пчелы» набрали превосходную форму и не должны иметь проблем с неубедительным, особенно в гостях, «Бристолем». Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1).

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