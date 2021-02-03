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    «Вилла Парк» станет свидетелем «верховой» игры?

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Англии, 3 февраля 2021 года

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    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз и ставка
    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
    3 февраля «Астон Вилла» на своем поле примет «Вест Хэм» в 22-м туре английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», начнется в 23:15 по мск. «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    После 19 сыгранных матчей в активе «Астон Виллы» числится 32 очка и девятая позиция в турнирной таблице АПЛ. Однако по потерянным очкам коллектив входит в топ-5.

    Новый год неудачно начался для клуба из Бирмингема. Он проиграл первые три игры, где две пришлись на чемпионат страны, а еще одна встреча — на Кубок Англии.

    После этого «виллианы» пришли в себя, выиграв две игры при одном фиаско. Уступили они на выезде «Бернли» (2:3), а одолеть удалось на своей арене «Ньюкасл» (2:0) и в гостях «Саутгемптон» (1:0) в своей последней проведенной игре.

    Календарь и таблица АПЛ

    На «Вилла Парк» в текущем английском первенстве «Астон Вилла» добилась четырех викторий, один раз делила очки с оппонентом и трижды была повержена. Разница мячей в этих поединках составляет 17:11.

    «Вест Хэм»

    На данный момент «Вест Хэм» идет пятым в турнирной таблице Премьер-лиги. У команды в копилке 32 очка после 21 проведенной игры и отставание от топ-4 составляет четыре пункта.

    В своем последнем проведенном поединке «молотобойцы» на своей арене уступили «Ливерпулю» со счетом 1:3, тем самым прервав свою 6-матчевую победную и 8-матчевую беспроигрышную серию.

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    • Перед фиаско от мерсисайдцев, лондонцы в рамках АПЛ смогли одолеть в дерби «Кристал Пэлас» и на своей территории переиграть предпоследний «Вест Бромвич» — 2:1.

    Десять гостевых встреч текущего чемпионата принесли «Вест Хэму» пять викторий, две мировые и три поражения. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 15:13.

    В первом круге «молотобойцы» дома взяли верх над бирмингемцами (2:1), а в прошлом сезоне они дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.80.

    «Вест Хэм» забивал в семи последних играх, а «Астон Вилла» регулярно пропускает, нередко более двух мячей за встречу. Исходя из этого считаем, что матч будет «верховым». Наш прогноз на эту игру — ТБ 2,5.

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