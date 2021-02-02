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    Выиграет ли «Манчестер Юнайтед» у «Саутгемптона»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки (к. 1.92) на матч чемпионата Англии по футболу 2 февраля 2021 года

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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка
    Фред
    Во вторник, 2 февраля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 23:15 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Февраля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:15 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

    «Красные дьяволы» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В четырех последних матчах команда Уле Гуннара Сульшера обыграла только «Фулхэм» (2:1), разойдясь миром с «Ливерпулем» (0:0) и «Арсеналом» (0:0), а также уступив «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

    При этом манкунианцы одержали победу над «Ливерпулем» (3:2) в Кубке Англии и вышли в 1/8 финала.

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    Среди травмированных у «Манчестер Юнайтед» значатся Фил Джонс, Маркос Рохо и Факундо Пеллистри.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками.

    На счету «святых» восемь побед, пять ничьих и семь поражений в 20 сыгранных турах.

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    • Подопечные Ральфа Хазенхюттля в трех последних матчах проиграли «Лестеру» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Астон Вилле» (0:1).

    В то же время «святые» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, одолев «Арсенал» (1:0).

    После травм у «Саутгемптона» восстанавливаются Янник Вестергор, Майкл Обафеми, Мохамммед Салису, Вильям Смолбон, Натан Телла и Кайл Уокер-Петерс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.50, победа «Саутгемптона» — 7.10, ничья — 4.40.

    Обе команды в последнее время не демонстрируют тех результатов, которые могли бы порадовать их болельщиков.

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    «Красные дьяволы» потеряли так много очков, что поставили под большое сомнение свою способность участвовать в чемпионской гонке.

    Что касается «святых», то зона вылета им пока не грозит, но, если бы не три поражения подряд, они могли бы бороться даже за попадание в топ-4.

    Ожидаем, что на «Олд Траффорд» манкунианцы взбодрятся и наконец-то забьют, возможно даже пару мячей. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.92.

    Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 1.77. У «Саутгемптона» есть проблемы с реализацией, но в матчах с грандами им будет легче отличиться, играя на контратаках.

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