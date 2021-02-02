Во вторник, 2 февраля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 23:15 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

«Красные дьяволы» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В четырех последних матчах команда Уле Гуннара Сульшера обыграла только «Фулхэм» (2:1), разойдясь миром с «Ливерпулем» (0:0) и «Арсеналом» (0:0), а также уступив «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

При этом манкунианцы одержали победу над «Ливерпулем» (3:2) в Кубке Англии и вышли в 1/8 финала.

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Среди травмированных у «Манчестер Юнайтед» значатся Фил Джонс, Маркос Рохо и Факундо Пеллистри.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками.

На счету «святых» восемь побед, пять ничьих и семь поражений в 20 сыгранных турах.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля в трех последних матчах проиграли «Лестеру» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Астон Вилле» (0:1).

В то же время «святые» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, одолев «Арсенал» (1:0).

После травм у «Саутгемптона» восстанавливаются Янник Вестергор, Майкл Обафеми, Мохамммед Салису, Вильям Смолбон, Натан Телла и Кайл Уокер-Петерс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.50, победа «Саутгемптона» — 7.10, ничья — 4.40.

Обе команды в последнее время не демонстрируют тех результатов, которые могли бы порадовать их болельщиков.

«Красные дьяволы» потеряли так много очков, что поставили под большое сомнение свою способность участвовать в чемпионской гонке.

Что касается «святых», то зона вылета им пока не грозит, но, если бы не три поражения подряд, они могли бы бороться даже за попадание в топ-4.

Ожидаем, что на «Олд Траффорд» манкунианцы взбодрятся и наконец-то забьют, возможно даже пару мячей. Наш прогноз и ставка — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.92.

Также можно попробовать ставку «обе команды забьют» за 1.77. У «Саутгемптона» есть проблемы с реализацией, но в матчах с грандами им будет легче отличиться, играя на контратаках.