В 21-м туре испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эльче». Встреча, которая пройдет 30 января на стадионе «Месталья», начнется в 20:30 по мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» слабо провела свои последние три матча, дважды проиграв в них при одном ничейном результате. Так накануне она была разгромлена в гостях «Севильей» со счетом 0:3 в Кубке Короля.

Перед этим «летучие мыши» уступили в Мадриде «Атлетико» (1:3) и расписали домашнюю мировую с «Осасуной», сыграв 1:1. Обе эти игры состоялись в рамках Примеры.

В турнирной таблице чемпионата Испании «оранжевые» находятся на 14 месте, имея на своем счету 20 баллов, что всего лишь на два пункта больше, чем у коллектива из зоны вылета.

Календарь и таблица испанской Примеры

Только две встречи из 10 «Валенсия» выиграла на своем поле, еще три раза она проигрывала и пять игр свела вничью, разница мячей в этих играх составляет 15:14.

«Эльче»

«Эльче» в данный момент находится в зоне вылета, на 19 месте в Примера. У команды на счету 17 очков и отставание от спасительной 17 строки в два балла. Правда, у нее есть две игры в запасе.

Сейчас у «зелено-полосатых» 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они трижды проиграли при одной мировой. Одно из фиаско пришлось на Кубок страны, где они уступили в гостях 0:2 «Райо Вальекано».

В рамках чемпионата Испании левантийцы расписали выездную мировую с «Вальядолидом» (2:2), а также уступили на своей территории 1:3 «Хетафе» и 0:2 «Барселоне» в минувшем туре.

Восемь выездных игр текущего розыгрыша Ла Лиги принесли «Эльче» две виктории, три мировых результата и столько же поражений, разница мячей составляет 8:10.

В поединке первого круга «Эльче» дома взял верх над «Валенсией» — 2:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.70, победа «Эльче» — 5.90, ничья — 3.90.

Оба коллектива редко когда оставляют свои ворота на замке. Прогнозируем, что и на этот раз голы влетят в обе стороны.