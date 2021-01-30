ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест? Фрагмент матчаСульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд» Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
  • 18:35
    • «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника
    Все новости спорта

    Левантийское дерби бед с обоюдными голами?

    «Валенсия» — «Эльче». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 30 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    «Валенсия» — «Эльче»: прогноз и ставка
    «Эльче» — «Валенсия»
    В 21-м туре испанской Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эльче». Встреча, которая пройдет 30 января на стадионе «Месталья», начнется в 20:30 по мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Января 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» слабо провела свои последние три матча, дважды проиграв в них при одном ничейном результате. Так накануне она была разгромлена в гостях «Севильей» со счетом 0:3 в Кубке Короля.

    Перед этим «летучие мыши» уступили в Мадриде «Атлетико» (1:3) и расписали домашнюю мировую с «Осасуной», сыграв 1:1. Обе эти игры состоялись в рамках Примеры.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «оранжевые» находятся на 14 месте, имея на своем счету 20 баллов, что всего лишь на два пункта больше, чем у коллектива из зоны вылета.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Только две встречи из 10 «Валенсия» выиграла на своем поле, еще три раза она проигрывала и пять игр свела вничью, разница мячей в этих играх составляет 15:14.

    «Эльче»

    «Эльче» в данный момент находится в зоне вылета, на 19 месте в Примера. У команды на счету 17 очков и отставание от спасительной 17 строки в два балла. Правда, у нее есть две игры в запасе.

    Сейчас у «зелено-полосатых» 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой они трижды проиграли при одной мировой. Одно из фиаско пришлось на Кубок страны, где они уступили в гостях 0:2 «Райо Вальекано».

  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
  • Ответы на вопросы, которые интересуют болельщиков «Барсы»
  • 27/01/2021

    • В рамках чемпионата Испании левантийцы расписали выездную мировую с «Вальядолидом» (2:2), а также уступили на своей территории 1:3 «Хетафе» и 0:2 «Барселоне» в минувшем туре.

    Восемь выездных игр текущего розыгрыша Ла Лиги принесли «Эльче» две виктории, три мировых результата и столько же поражений, разница мячей составляет 8:10.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В поединке первого круга «Эльче» дома взял верх над «Валенсией» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.70, победа «Эльче» — 5.90, ничья — 3.90.

    Оба коллектива редко когда оставляют свои ворота на замке. Прогнозируем, что и на этот раз голы влетят в обе стороны.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.66
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Вальядолид — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сарагоса — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рединг — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Юлиан Дракслер
  • Трансферный дайджест. 19-25 января
    • 20:18 25/01/2021     Дастин Порье
  • Порье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом
    • 14:18 24/01/2021
    «Валенсия» — «Эльче»: прогноз и ставка на матч 30.01.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.00.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры