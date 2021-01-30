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    «Мальорка» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 30 января 2021 года

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    «Мальорка» — «Жирона»: прогноз и ставка
    Футболист «Мальорки»
    30 января «Мальорка» на своем поле сыграет с «Жироной» в 23-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 22:30 по мск. «Мальорка» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 30 Января 2021 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» с 45 очками идет на второй позиции в Сегунде. От первой строки она отстает только по дополнительным показателям, а ближайший преследователь находится на расстоянии трех баллов.

    В минувшем туре первенства островитяне в Мадриде смогли одолеть «Райо Вальекано» со счетом 3:1, тем самым они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    В этот неудачный период «киноварные» в рамках чемпионата раз сыграли вничью и потерпели два фиаско, а также прекратили борьбу в Кубке Испании, уступив в серии послематчевых пенальти «Фуэнлабраде».

    Все прогнозы на футбол

    «Мальорка» в текущем розыгрыше Сегунды дома играет хуже, чем на выезде, где еще не проигрывала. В родных стенах она добыла шесть викторий, два раза сыграла вничью и трижды терпела неудачи, разница мячей — 18:7.

    «Жирона»

    Каталонский коллектив после 22 тура находится на восьмом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 33 очка и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) всего на один пункт.

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  • 27/01/2021

    • В своей последней проведенной встрече первенства «Жирона» в родных стенах переиграла лидирующий «Эспаньол» со счетом 1:0, т.с. продлив беспроигрышную серию до пяти игр на тот момент.

    Однако после этого жирондинцы уступили на своей территории «Вилльяреалу» (0:1) в 1/8 финала Кубке Испании и прекратили борьбу на турнире.

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    Вне родных стен в текущем чемпионате «Жирона» добилась четырех викторий, столько же встреч проиграла и три раза делила очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 9:12.

    Игра первого круга принесла выездную победу «Мальорке» над «Жироной» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальорки» — 1.81, победа «Жироны» — 5.15, ничья — 3.34.

    После трудного кубкового матча гостям будет трудно рассчитывать на очки в гостевой игре с одним из лидеров. Ставим в этом поединке на викторию островитян.

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