«Суонси» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 26 тура Чемпионшипа. Матч пройдет 27 января, начало — в 22:00 мск. «Суонси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» борется за выход в АПЛ. Точнее, возвращение, ведь еще не так давно «Лебеди» плавали в высшем английском свете.

И ведь не одними амбициями живет клуб. Победы идут, причем добываются они с частотой выстрелов пулемета, благодаря чему идет на проходном 2-м месте.

Нынешняя серия из четырех викторий кряду — сущие цветочки. Видно, что «Суонси» заматерел, и во всех турнирах никому не даст себя в обиду.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре Чемпионшип валлийцы на выезде одолели крепкий «Барнсли» (0:2). А в Кубке Англии команда разгромила в домашних стенах «Ноттингем Форест» (5:1).

«Брентфорд»

В этом сезоне, как и в предыдущем, «Брентфорд» является одним из основных претендентов на выход в Премьер-лигу. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице с отставанием в два балла от соперника.

На данный момент беспроигрышная серия «Брентфорда» в Чемпионшипе составляет 16 матчей. По всей видимости, у клуба есть четкая цель напрямую прорваться в элиту английского футбола.

Также стоит отметить, что «Брентфорд» не потерял ни одного очка в четырех предыдущих турах.

«Брентфорд» также очень успешно выступил в Кубке лиги, дойдя до полуфинала, где проиграл «Тоттенхэму». Из Кубка Англии он вылетел в прошлый уикенд, уступив «Лестеру» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Суонси» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,80.