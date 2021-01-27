ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» одолела «Эльче»
  • 09:35
    • «Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», «Бруклин» обыграл «Майами»
  • 07:31
    • Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
  • 07:00
    • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро
  • 00:48
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
  • 20:44
    • Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятия с РПЛ — 99%
  • 17:24
    • Кокорин прилетел во Флоренцию
    Все новости спорта

    «Небесно-голубые» могут рассчитывать на три очка?

    «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Англии, 27 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей Прогнозы на Ковентри
    «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз и ставка
    Футболист «Ковентри»
    27 января в перенесенном поединке 24-го тура английского Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:00 по мск. «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри»

    За последние семь матчей во всех проведенных турнирах «Ковентри» одержал всего лишь одну победу, одолев в гостях в первом поединке года «Миллуолл» (2:1) в рамках чемпионата страны.

    Также в этот период «небесно-голубые» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, два из которых состоялись в последних матчах, где они на выезде уступили 0:2 «Норвичу» в Кубке страны и были разгромлены 0:3 «Редингом» в Чемпионшипе.

    После 24 проведенных встреч во втором по рангу дивизиону Англии коллектив Марка Робинса с 26 баллами находится на 18 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем первенстве «Ковентри» пока выступает неплохо, проиграв только дважды при четырех викториях и пяти мировых результатах, разница мячей — 12:13.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» несколько дней тому назад встречался с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии и проиграл ему на его арене со счетом 0:3.

    Этим фиаско «совы» прервали свою 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они добились четырех викторий и еще одну игру свели вничью. В своей последней проведенной встрече первенства была домашняя виктория над «Дерби» — 1:0.

  • Трансферный дайджест. 19-25 января
  • Куда перебертся хавбек ПСЖ, избавится ли «Рома» от опального капитана, найдет ли «Лацио» защитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В турнирной таблице Чемпионшипа йоркширцы находится в зоны вылета, имея в своей копилке 19 очков, отставая от спасительной позиции уже на шесть пунктов.

    Выездные встречи в текущем первенстве «Шеффилд Уэнсдей» проводит слабо, выиграв только дважды из 11 игр, еще два раза он сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 6:15.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В первом круге «совы» дома взяли верх над своим предстоящим противником — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ковентри» — 2.30, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 3.50, ничья — 3.30.

    Хозяева вполне в этом матче могут рассчитывать на три очка, учитывая неуверенные действия «сов» вне родных стен. Однако все же поставим на «Ковентри » с 0 форой.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вальядолид — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Кроули Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз и ставка на матч 27.01.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.82.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры