27 января в перенесенном поединке 24-го тура английского Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле сыграет с «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:00 по мск. «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

За последние семь матчей во всех проведенных турнирах «Ковентри» одержал всего лишь одну победу, одолев в гостях в первом поединке года «Миллуолл» (2:1) в рамках чемпионата страны.

Также в этот период «небесно-голубые» дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, два из которых состоялись в последних матчах, где они на выезде уступили 0:2 «Норвичу» в Кубке страны и были разгромлены 0:3 «Редингом» в Чемпионшипе.

После 24 проведенных встреч во втором по рангу дивизиону Англии коллектив Марка Робинса с 26 баллами находится на 18 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть очков от зоны вылета.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем первенстве «Ковентри» пока выступает неплохо, проиграв только дважды при четырех викториях и пяти мировых результатах, разница мячей — 12:13.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» несколько дней тому назад встречался с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии и проиграл ему на его арене со счетом 0:3.

Этим фиаско «совы» прервали свою 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они добились четырех викторий и еще одну игру свели вничью. В своей последней проведенной встрече первенства была домашняя виктория над «Дерби» — 1:0.

В турнирной таблице Чемпионшипа йоркширцы находится в зоны вылета, имея в своей копилке 19 очков, отставая от спасительной позиции уже на шесть пунктов.

Выездные встречи в текущем первенстве «Шеффилд Уэнсдей» проводит слабо, выиграв только дважды из 11 игр, еще два раза он сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 6:15.

В первом круге «совы» дома взяли верх над своим предстоящим противником — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ковентри» — 2.30, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 3.50, ничья — 3.30.

Хозяева вполне в этом матче могут рассчитывать на три очка, учитывая неуверенные действия «сов» вне родных стен. Однако все же поставим на «Ковентри » с 0 форой.