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    Второй тайм сухим не будет

    «Миллуолл» — «Уотфорд». Прогноз и ставка (к. 1.69) на матч Чемпионшип 26 января 2021 года

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    «Миллуолл» — «Уотфорд»: прогноз и ставка
    Трой Дини
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Уотфорд» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. «Миллуолл» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Января 2021 года
    Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Миллуолл 22:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в девяти очках…

    «Львы» слабенько атакуют. В 24 матчах команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 24. Показатели — так себе.

    Минувший тур для команды стал удачным. На выезде «львы» минимально переиграли «Хаддерсфилд».

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    А вот в Кубке Англии вышел провал. Дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» сейчас находится вблизи зоны прямого выхода в АПЛ. Правда, соперники отнюдь не дремлют, к тому же имея матчи в запасе.

    «Шершни» провели сложный поединок в предыдущем туре. На выезде был обыгран «Сток Сити» (1:2).

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    • Вообще, побеждает «Уотфорд», как правило, натужно. Нынешняя победная серия составляет три поединка, причем все выиграны с трудом.

    Вот только в этом матче на гостей обрушились кадровые проблемы. Сразу несколько игроков получили травмы. Например, Кристиан Кабаселе, Стипе Перица и Домингос Кина.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.33, на ничью за 3.02, а на «Миллуолл» — за 3.41

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    «Миллуолл» неудачно играет с «шершнями» — только одна победа в последних пяти матчах.

    «Уотфорд» несется в АПЛ, но испытывает трудности с реализацией голевых моментов.

    В последних матчах «шершни», чаще всего, забивают во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69

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