«Миллуолл» сыграет на своем поле с «Уотфорд» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. «Миллуолл» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в девяти очках…

«Львы» слабенько атакуют. В 24 матчах команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 24. Показатели — так себе.

Минувший тур для команды стал удачным. На выезде «львы» минимально переиграли «Хаддерсфилд».

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А вот в Кубке Англии вышел провал. Дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).

«Уотфорд»

«Уотфорд» сейчас находится вблизи зоны прямого выхода в АПЛ. Правда, соперники отнюдь не дремлют, к тому же имея матчи в запасе.

«Шершни» провели сложный поединок в предыдущем туре. На выезде был обыгран «Сток Сити» (1:2).

Вообще, побеждает «Уотфорд», как правило, натужно. Нынешняя победная серия составляет три поединка, причем все выиграны с трудом.

Вот только в этом матче на гостей обрушились кадровые проблемы. Сразу несколько игроков получили травмы. Например, Кристиан Кабаселе, Стипе Перица и Домингос Кина.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.33, на ничью за 3.02, а на «Миллуолл» — за 3.41

«Миллуолл» неудачно играет с «шершнями» — только одна победа в последних пяти матчах.

«Уотфорд» несется в АПЛ, но испытывает трудности с реализацией голевых моментов.

В последних матчах «шершни», чаще всего, забивают во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69