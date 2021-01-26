«Миллуолл»
«Миллуолл» не борется за выживание, но турнирное положение команды таково, что нужно срочно набирать очки. Опасная зона относительно недалеко — в девяти очках…
«Львы» слабенько атакуют. В 24 матчах команда забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 24. Показатели — так себе.
Минувший тур для команды стал удачным. На выезде «львы» минимально переиграли «Хаддерсфилд».
А вот в Кубке Англии вышел провал. Дома «Миллуолл» был разгромлен «Бристоль Сити» (0:3).
«Уотфорд»
«Уотфорд» сейчас находится вблизи зоны прямого выхода в АПЛ. Правда, соперники отнюдь не дремлют, к тому же имея матчи в запасе.
«Шершни» провели сложный поединок в предыдущем туре. На выезде был обыгран «Сток Сити» (1:2).
Вообще, побеждает «Уотфорд», как правило, натужно. Нынешняя победная серия составляет три поединка, причем все выиграны с трудом.
Вот только в этом матче на гостей обрушились кадровые проблемы. Сразу несколько игроков получили травмы. Например, Кристиан Кабаселе, Стипе Перица и Домингос Кина.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.33, на ничью за 3.02, а на «Миллуолл» — за 3.41
«Миллуолл» неудачно играет с «шершнями» — только одна победа в последних пяти матчах.
«Уотфорд» несется в АПЛ, но испытывает трудности с реализацией голевых моментов.
В последних матчах «шершни», чаще всего, забивают во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69