«Сельта» встретится на своем поле с «Эйбаром» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января в Виго, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

У «Сельты» началась черная полоса, начало года для можно описать всего лишь одним словом — катастрофа.

«Сельта» на данный момент проиграла все январские матчи — три в рамках Ла Лиги и один в Кубке Испании.

Все началось с гостевого матча против «Реала». До поездки в Мадрид «Сельта» под руководством только что назначенного на пост главного тренера Эдуардо Коудета одержала в семи играх шесть побед, но потом что-то сломалось. Хотя больше походе на то, что «Сельта» банально устала.

После поражения от «Реала» команда из Виго уступила в чемпионате «Вильярреалу» и «Бетису».

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Кроме того, «Сельта» с треском вылетела из Кубка Испании, проиграв «Ибице» со счетом 2:5.

«Эйбар»

Не очень много поводов для радости и у «Эйбара». Хотя баски в этом году уже выигрывали. Правда, это было еще в самом начале января.

После домашней победы над «Гранадой» футболисты «Эйбара» прошли в Кубке Испании скромный клуб «Ла-Розас», но дальше начались проблемы.

На данный момент серия поражений составляет три матча. В одном из них «Эйбар» проиграл в кубке малоизвестной команде «Навалкарнеро».

В прошлом туре Ла Лиги «Эйбар» уступил дома мадридскому «Атлетико». В принципе, несмотря на результат, баски выглядели достойно, команда Диего Симеоне вырвала победу лишь за несколько минут до финального свистка.

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Эйбара» — за 3.72.

Два предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 0:0. И что-то подсказывает, что сейчас соперники тоже с удовольствием согласятся на ничью.

Ставка — ничья за 3.45. Возможно, снова 0:0 — на этот точный счет можно поставить за 7.70.

После серии поражений ничья порадует и «Сельту», и «Эйбар».