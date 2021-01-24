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    «Сельта» и «Эйбар» снова сыграют 0:0?

    «Сельта» — «Эйбар». Прогноз (к. 3.45) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Эйбар»
    «Сельта» проиграла все январские матчи
    «Сельта» встретится на своем поле с «Эйбаром» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 января в Виго, начало — в 20:30 мск. «Сельта» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Января 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:30 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Сельта»

    У «Сельты» началась черная полоса, начало года для можно описать всего лишь одним словом — катастрофа.

    «Сельта» на данный момент проиграла все январские матчи — три в рамках Ла Лиги и один в Кубке Испании.

    Все началось с гостевого матча против «Реала». До поездки в Мадрид «Сельта» под руководством только что назначенного на пост главного тренера Эдуардо Коудета одержала в семи играх шесть побед, но потом что-то сломалось. Хотя больше походе на то, что «Сельта» банально устала.

    После поражения от «Реала» команда из Виго уступила в чемпионате «Вильярреалу» и «Бетису».

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    Кроме того, «Сельта» с треском вылетела из Кубка Испании, проиграв «Ибице» со счетом 2:5.

    «Эйбар»

    Не очень много поводов для радости и у «Эйбара». Хотя баски в этом году уже выигрывали. Правда, это было еще в самом начале января.

    После домашней победы над «Гранадой» футболисты «Эйбара» прошли в Кубке Испании скромный клуб «Ла-Розас», но дальше начались проблемы.

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    • На данный момент серия поражений составляет три матча. В одном из них «Эйбар» проиграл в кубке малоизвестной команде «Навалкарнеро».

    В прошлом туре Ла Лиги «Эйбар» уступил дома мадридскому «Атлетико». В принципе, несмотря на результат, баски выглядели достойно, команда Диего Симеоне вырвала победу лишь за несколько минут до финального свистка.

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Эйбара» — за 3.72.

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    Два предыдущих матча между этими командами завершились со счетом 0:0. И что-то подсказывает, что сейчас соперники тоже с удовольствием согласятся на ничью.

    Ставка — ничья за 3.45. Возможно, снова 0:0 — на этот точный счет можно поставить за 7.70.

    После серии поражений ничья порадует и «Сельту», и «Эйбар».

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