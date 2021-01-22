«Андерлехт» — «Васланд-Беверен». Прогноз и ставка (к. 2.70) на матч чемпионата Бельгии 22 января 2021 года

22 января «Андерлехт» в Брюсселе на стадионе «Лотто-Парк» сыграет с «Васланд-Бевереном» в 21-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча начнется в 22:45 по мск. «Андерлехт» — «Васланд-Беверен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

«Андерлехт» в отрезке последних семи встреч первенства чередует домашние виктории с выездными поражениями. При этом в четырех играх на своем поле он пропустил лишь раз.

До прошлого тура чемпионата Бельгии «пурпурно-белые» потерпели два фиаско кряду в гостях. Так, сперва они были повержены клубом «Хеверли Лувен» (0:1), а затем также всухую уступили «Эйпену» (0:2).

Эта серия неудач отбросила коллектив из Брюсселя на седьмое место в турнирной таблице. Тем не менее, разгром «Шарлеруа» (3:0) в прошлом туре поднял его на четвертое место.

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У дружины Компани первая домашняя статистика в текущем первенстве. В 11 играх он одержал семь победных результатов и четыре раза сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 18:6.

«Васланд-Беверен»

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Васланд-Беверен» расположился на 17 месте, имея в своем активе 20 очков и опережает опасную зону лишь на один балл.

«Львы» крайне неудачно провели свои шесть последних игр первенства, где только в двух поединках были зафиксированы ничьи.

Вместе с тем, в остальных четырех они крупно проиграли на выезде «Генту» (0:3) и «Стандарду» (1:3), а также на своей территории «Антверпену» (0:3) и «Зулте-Варегему» (1:5).

При этом перед этим коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей, где четыре игры завершились победой и один раз была мировая. Правда, основная масса этих соперников являлись соседями по турнирке.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Андерлехт» выиграет, и обе команды забьют за 2,70.