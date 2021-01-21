«Сивасспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.69) на матч чемпионата Турции 21 января 2021 года

В четверг, 21 января, в 20-м туре турецкой Суперлиги «Сивасспор» на своем поле сыграет с «Фенербахче». Встреча начнется в 19:00 по мск. «Сивасспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

«Сивасспор» не проигрывает уже на протяжении пяти последних встреч. За этот период клуб продвинулся в сетке в Кубке Турции, а также выиграл одну игр и трижды сыграл вничью в рамках чемпионата страны.

Так единственный выигрыш был добыт в домашней игре с «Газиантепом» (2:1), находящемся сейчас на третьей строке. Мировые были расписаны по 2:2 с «Денизлиспром» дома и «Малатьяспором» в гостях, а также с «Башакшехиром» (1:1) на выезде в прошлом туре.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги «храбрые» разместились в середине, на 11 месте. У команды 23 очка в 19 проведенных встречах.

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На своей арене «Сивасспор» в текущем первенстве выступает хуже, чем в гостях, набрав всего девять очков — две победы три ничьи и четыре поражения. Разница мячей — 8:11.

«Фенербахче»

«Фенербахче» делит с «Бешикташем» первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. У команд по 38 очков и отрыв в четыре балла от ближайшего преследователя.

«Канарейки» вышли победителями из своих последних шести встреч, где пять были выиграны в рамках чемпионата страны, а еще один — в Кубке Турции (минимально одолели дома «Касымпашу» — 1:0).

В минувшем туре первенства стамбульцы на своей территории переиграли аутсайдера «Анкарагюджю» со счетом 3:1, а игровым днем ранее в гостях был повержен еще один коллектив из зоны вылета — «Эрзурум» (3:0).

У «Фенера» первая гостевая статистика в этом розыгрыше чемпионата Турции. Он одержал семь викторий при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных — 21:8.

В минувшем сезоне «Сивасспор» дважды взял верх над «Фенербахче»: 3:1 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.21.

На викторию «Сивасспора» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.72.

«Храбрые» вполне удачно играют против «Фенера» и вполне могут прервать победное шествие «канареек». Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.