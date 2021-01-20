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    «Бавария» сделает второй тайм веселым

    «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 1.60) на матч Бундеслиги 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Бавария»
    Ханс-Дитер Флик
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на выезде уступил «Вердеру» (2:0). Это поражение стало вторым кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4).

    И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.

    Правда, с такой атакой (17 мячей в 16 матчах) сделать это будет непросто. Разумеется, с «Баварией» улучшить показатели в нападении — задача априори трудновыполнимая.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Аугсбург» с грандом номер один Бундеслиги играет неудачно. В 5 последних матчах команда наиграла лишь на две ничьи при трех поражениях.

    «Бавария»

    Мюнхенцы, без сомнений, несутся к очередной Серебряной салатнице. Гандикап от преследователей немаленький — 4 очка.

    Минувший тур «Бавария» провела не столь уверенно. Впрочем, три очка ведь не пахнут, а они были добыты: пострадал «Фрайбург» (2:1).

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    • Между тем, позорный кубковый вылет от «Хольштайна» еще не успел забыться. Так что команде Ханса-Дитера Флика есть, за что оправдываться перед клубными болельщиками.

    Роберт Левандовски продолжает свою феерию. Поляк наколотил уже 21 мяч в чемпионате, оставляя далеко за спиной всех конкурентов по бомбардирской гонке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.22, на ничью за 7.01, а на «Аугсбург» — за 11.00

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    Хозяева никому просто так очки не отдают, и явно намерены дать бой лидеру.

    «Бавария» во всех матчах играет исключительно на победу, и эта встреча не станет исключением.

    Мюнхенцам может не хватить первого тайма для окончательного уничтожения интриги в матче. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.60

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