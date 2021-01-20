«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 1.60) на матч Бундеслиги 20 января 2021 года

«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на выезде уступил «Вердеру» (2:0). Это поражение стало вторым кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4).

И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.

Правда, с такой атакой (17 мячей в 16 матчах) сделать это будет непросто. Разумеется, с «Баварией» улучшить показатели в нападении — задача априори трудновыполнимая.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Аугсбург» с грандом номер один Бундеслиги играет неудачно. В 5 последних матчах команда наиграла лишь на две ничьи при трех поражениях.

«Бавария»

Мюнхенцы, без сомнений, несутся к очередной Серебряной салатнице. Гандикап от преследователей немаленький — 4 очка.

Минувший тур «Бавария» провела не столь уверенно. Впрочем, три очка ведь не пахнут, а они были добыты: пострадал «Фрайбург» (2:1).

Между тем, позорный кубковый вылет от «Хольштайна» еще не успел забыться. Так что команде Ханса-Дитера Флика есть, за что оправдываться перед клубными болельщиками.

Роберт Левандовски продолжает свою феерию. Поляк наколотил уже 21 мяч в чемпионате, оставляя далеко за спиной всех конкурентов по бомбардирской гонке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.22, на ничью за 7.01, а на «Аугсбург» — за 11.00

Хозяева никому просто так очки не отдают, и явно намерены дать бой лидеру.

«Бавария» во всех матчах играет исключительно на победу, и эта встреча не станет исключением.

Мюнхенцам может не хватить первого тайма для окончательного уничтожения интриги в матче. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.60