«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 1.60) на матч Бундеслиги 20 января 2021 года

«Аугсбург»
В минувшем туре Бундеслиги «Аугсбург» на выезде уступил «Вердеру» (2:0). Это поражение стало вторым кряду, ведь до того команда проиграла «Штутгарту» (1:4).
И все же, «Аугсбург» сейчас занимает 11 место в турнирной таблице. За выживание бороться команда не будет, а вот попасть в еврокубки еще нужно постараться.
Правда, с такой атакой (17 мячей в 16 матчах) сделать это будет непросто. Разумеется, с «Баварией» улучшить показатели в нападении — задача априори трудновыполнимая.
«Аугсбург» с грандом номер один Бундеслиги играет неудачно. В 5 последних матчах команда наиграла лишь на две ничьи при трех поражениях.
«Бавария»
Мюнхенцы, без сомнений, несутся к очередной Серебряной салатнице. Гандикап от преследователей немаленький — 4 очка.
Минувший тур «Бавария» провела не столь уверенно. Впрочем, три очка ведь не пахнут, а они были добыты: пострадал «Фрайбург» (2:1).
Между тем, позорный кубковый вылет от «Хольштайна» еще не успел забыться. Так что команде Ханса-Дитера Флика есть, за что оправдываться перед клубными болельщиками.
Роберт Левандовски продолжает свою феерию. Поляк наколотил уже 21 мяч в чемпионате, оставляя далеко за спиной всех конкурентов по бомбардирской гонке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.22, на ничью за 7.01, а на «Аугсбург» — за 11.00
Хозяева никому просто так очки не отдают, и явно намерены дать бой лидеру.
«Бавария» во всех матчах играет исключительно на победу, и эта встреча не станет исключением.
Мюнхенцам может не хватить первого тайма для окончательного уничтожения интриги в матче. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.60