«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка (к. 2.32) на чемпионат Англии 17 января 2021 года

«Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 января, начало — в 17:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

В начале неделе случилось историческое событие — «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ. 17 туров без побед — это настоящее испытание для нервной системы. Более того, у команды Криса Уайлдера накопилось уже 15 поражений.

Понятно, что в турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» по-прежнему последний. Победа над «Ньюкаслом» не очень сильно изменила ситуацию, разве что слегка в психологическом плане.

В девяти домашних матчах «ШЮ» потерпел семь поражений и забил всего лишь пять мячей.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» тоже полно проблем, но все в этом мире, конечно же, относительно. После уверенной победы над «Лидсом» команда Жозе Моуринью снова не смогла выиграть — на этот раз у «Фулхэма». Унылая ничья 1:1.

Очередной матч, после которого на Жозе Моуринью можно смело критиковать за невнятный футбол.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» сейчас шестой, конкуренты при этом рядом, но с такой игрой существенно улучшить турнирное положение будет проблематично.

«Тоттенхэм» одержал только одну победу в шести предыдущих турах, при этом сумев не пропустить только в уже вышеупомянутой игре с «Лидсом».

Прогноз и ставка

На «Шеффилд Юнайтед» букмекеры предлагают поставить за 6.00, на ничью за 3.75, а на победу «Тоттенхэма» — за 1.69.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» ни разу не выиграл у команды Уайлдера. Более того, в Шеффилде «шпоры» уступили 1:3.

Сейчас «Шеффилд Юнайтед», конечно, не так опасен, но есть подозрение, что у «Тоттенхэма» снова будут проблемы.

Ставка — «Шеффилд Юнайтед» не проиграет за 2.32.

А также ставка на гол «Шеффилд Юнайтед» за 1.67. «Тоттенхэму» ждет сложнейший матч против физически мощного соперника.