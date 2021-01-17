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    Одержит ли «Сантос» победу над «Ботафого»?

    «Сантос» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Бразилии по футболу 17 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Ботафого»
    Футболисты «Сантоса»
    В воскресенье, 17 января, «Сантос» на своем поле примет «Ботафого» в рамках 30-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Вила Белмиро», начнется в 22:00 по московскому времени. «Сантос» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    «Сантос» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 42 очка в 28 турах.

    На счету «рыб» 11 побед, девять ничьих и восемь поражений.

    В единственном январском матче подопечные Алекси Куки выиграли у «Сан-Паулу» (1:0) благодаря голу Жобсона.

    Также «Сантос» пробился в финал Кубка Либертадорес, пройдя в полуфинале «Бока Хуниорс» (0:0 и 3:0).

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    После травм у «Сантоса» восстанавливаются Раниэль, Вагнер Леонардо, Карлос Санчес и Джон Виктор Масиэль.

    «Ботафого»

    «Ботафого» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице бразильской Серии А, имея в активе 23 балла.

    «Победоносные» в 29 турах одержали четыре победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

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    • В январских матчах команда Эдуардо Барроки уступила Атлетико Паранаэнсе (0:2) и «Васко да Гама» (0:3).

    Среди травмированных у «Ботафого» значатся Иван Дарио Ангуло, Роберто Фернандес и Лукас Барруш.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сантоса» — 1.70, победа «Ботафого» — 5.00, ничья — 3.80.

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    «Рыбы» в целом выступают успешнее, но игра на два фронта отнимает много сил. Очевидно, они хотят продвинуться вверх в турнирной таблице, однако нужно понимать, что «победоносные» тоже не лишены мотивации.

    Команда Эдуардо Барроки очень хочет покинуть зону вылета, поэтому, как нам кажется, должна оказаться серьезное сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Ботафого" с форой +1» за 1.68.

    Также можно попробовать ставку «обе команды забьют». Она принимается с коэффициентом 1.98.

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