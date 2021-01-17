«Сантос» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Бразилии по футболу 17 января 2020 года

В воскресенье, 17 января, «Сантос» на своем поле примет «Ботафого» в рамках 30-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Вила Белмиро», начнется в 22:00 по московскому времени. «Сантос» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

«Сантос» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 42 очка в 28 турах.

На счету «рыб» 11 побед, девять ничьих и восемь поражений.

В единственном январском матче подопечные Алекси Куки выиграли у «Сан-Паулу» (1:0) благодаря голу Жобсона.

Также «Сантос» пробился в финал Кубка Либертадорес, пройдя в полуфинале «Бока Хуниорс» (0:0 и 3:0).

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После травм у «Сантоса» восстанавливаются Раниэль, Вагнер Леонардо, Карлос Санчес и Джон Виктор Масиэль.

«Ботафого»

«Ботафого» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице бразильской Серии А, имея в активе 23 балла.

«Победоносные» в 29 турах одержали четыре победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

В январских матчах команда Эдуардо Барроки уступила Атлетико Паранаэнсе (0:2) и «Васко да Гама» (0:3).

Среди травмированных у «Ботафого» значатся Иван Дарио Ангуло, Роберто Фернандес и Лукас Барруш.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сантоса» — 1.70, победа «Ботафого» — 5.00, ничья — 3.80.

«Рыбы» в целом выступают успешнее, но игра на два фронта отнимает много сил. Очевидно, они хотят продвинуться вверх в турнирной таблице, однако нужно понимать, что «победоносные» тоже не лишены мотивации.

Команда Эдуардо Барроки очень хочет покинуть зону вылета, поэтому, как нам кажется, должна оказаться серьезное сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Ботафого" с форой +1» за 1.68.

Также можно попробовать ставку «обе команды забьют». Она принимается с коэффициентом 1.98.