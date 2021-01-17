«Сантос» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Бразилии по футболу 17 января 2020 года

«Сантос»
«Сантос» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 42 очка в 28 турах.
На счету «рыб» 11 побед, девять ничьих и восемь поражений.
В единственном январском матче подопечные Алекси Куки выиграли у «Сан-Паулу» (1:0) благодаря голу Жобсона.
Также «Сантос» пробился в финал Кубка Либертадорес, пройдя в полуфинале «Бока Хуниорс» (0:0 и 3:0).
После травм у «Сантоса» восстанавливаются Раниэль, Вагнер Леонардо, Карлос Санчес и Джон Виктор Масиэль.
«Ботафого»
«Ботафого» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице бразильской Серии А, имея в активе 23 балла.
«Победоносные» в 29 турах одержали четыре победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
В январских матчах команда Эдуардо Барроки уступила Атлетико Паранаэнсе (0:2) и «Васко да Гама» (0:3).
Среди травмированных у «Ботафого» значатся Иван Дарио Ангуло, Роберто Фернандес и Лукас Барруш.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сантоса» — 1.70, победа «Ботафого» — 5.00, ничья — 3.80.
«Рыбы» в целом выступают успешнее, но игра на два фронта отнимает много сил. Очевидно, они хотят продвинуться вверх в турнирной таблице, однако нужно понимать, что «победоносные» тоже не лишены мотивации.
Команда Эдуардо Барроки очень хочет покинуть зону вылета, поэтому, как нам кажется, должна оказаться серьезное сопротивление. Наш прогноз и ставка — «победа "Ботафого" с форой +1» за 1.68.
Также можно попробовать ставку «обе команды забьют». Она принимается с коэффициентом 1.98.