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    «Андалузцы» продолжат удачно играть в Кубке?

    «Альмерия» — «Алавес». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч Кубка Испании 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Алавес»
    «Альмерия»
    В субботу, 16 января, в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Альмерия» сыграет с «Алавесом». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Альмерия» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Альмерия 14:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» уже преодолела две стадии в текущем Кубка Короля. В 1/64 она в гостях разгромила «Оспиталет» (4:1), который представляет третий по рангу дивизион Испании.

    На предыдущей стадии «андалузцы» также встречались с командой из третьей лиги. На этот раз они обыграли на чужой территории «Нумансию» со счетом 2:1.

    Этот сезон «красно-белые» проводят в Сегунде, где по итогам 20 туров находятся на третьей строке, отставая от вышестоящей команды всего на одно очко при игре в запасе.

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    Отметим, что «Альмерия» за последние 13 встреч с учетом всех турниров смогла победить в 11 из них, в двух других поединках этого отрезка она потерпела поражения.

    «Алавес»

    «Алавес» также преодолел уже два этапа в этом кубковом розыгрыше. Сперва он выбил четвертолиговый «Ринкон» (2:0), а в 1/16 финала справился с некогда грозным «Депортиво» (1:0), выступающий сейчас в третьем дивизиона.

    К данному поединку клуб из Витории подходит после гостевого поражения от «Кадиса» со счетом 1:3. Сейчас у него 3-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где было два поражения и одна ничья.

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    • В турнирной таблице Примеры «славные» после 18 туров имеет на своем счету 18 очков и находятся на 16 месте, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на два пункта.

    Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды в Альмерии победил «Алавес» (2:0), а в Витории была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.64, победа «Альмерии» — 2.90, ничья — 3.28.

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    Проход: «Альмерии» — 1.92; «Алавеса» — 1.88.

    «Алавес» более сконцентрирован на сохранении прописки в элите, чем на удачном
    выступлении в Кубке. Так что в данном противостоянии рискнем поставить на проход «Альмерии».

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