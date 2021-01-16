«Альмерия» — «Алавес». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч Кубка Испании 16 января 2021 года

В субботу, 16 января, в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Альмерия» сыграет с «Алавесом». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Альмерия» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» уже преодолела две стадии в текущем Кубка Короля. В 1/64 она в гостях разгромила «Оспиталет» (4:1), который представляет третий по рангу дивизион Испании.

На предыдущей стадии «андалузцы» также встречались с командой из третьей лиги. На этот раз они обыграли на чужой территории «Нумансию» со счетом 2:1.

Этот сезон «красно-белые» проводят в Сегунде, где по итогам 20 туров находятся на третьей строке, отставая от вышестоящей команды всего на одно очко при игре в запасе.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что «Альмерия» за последние 13 встреч с учетом всех турниров смогла победить в 11 из них, в двух других поединках этого отрезка она потерпела поражения.

«Алавес»

«Алавес» также преодолел уже два этапа в этом кубковом розыгрыше. Сперва он выбил четвертолиговый «Ринкон» (2:0), а в 1/16 финала справился с некогда грозным «Депортиво» (1:0), выступающий сейчас в третьем дивизиона.

К данному поединку клуб из Витории подходит после гостевого поражения от «Кадиса» со счетом 1:3. Сейчас у него 3-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где было два поражения и одна ничья.

В турнирной таблице Примеры «славные» после 18 туров имеет на своем счету 18 очков и находятся на 16 месте, оторвавшись от опасной зоны всего лишь на два пункта.

Последний раз эти коллективы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды в Альмерии победил «Алавес» (2:0), а в Витории была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.64, победа «Альмерии» — 2.90, ничья — 3.28.

Проход: «Альмерии» — 1.92; «Алавеса» — 1.88.

«Алавес» более сконцентрирован на сохранении прописки в элите, чем на удачном

выступлении в Кубке. Так что в данном противостоянии рискнем поставить на проход «Альмерии».