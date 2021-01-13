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    Пропустят ли баски каталонцев в финал Суперкубка Испании?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.86 на матч Суперкубка Испании 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Барселона»
    «Барселона»
    В полуфинале Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной». Встреча на арене «Нуэво Арканхель» в Кордове стартует 13 января в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    Баски уже встречались с каталонцами в начале декабря, потерпев выездное поражение со счетом 1:2 и прервав серию из шести ничьих во всех турнирах.

    Поражения продолжились матчами с «Леванте» (1:2) на выезде и «Атлетико» (0:2) дома, девятиматчевая безвыигрышная серия прервалась победой над «Атлетиком» в Бильбао — 1:0.

    В последних матчах «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Осасуной» (1:1) и на выезде проиграл «Севилье» (2:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 19 матчей Примеры подопечные Иманоля Альгуасиля занимают 5 место с 30 очками. Разница мячей 29-16. Семь голов забил Микель Ойарсабаль.

    «Барселона»

    После домашней победы над «Сосьедадом», каталонцы дома же поделили очки с «Валенсией» (2:2) и на выезде разгромили «Вальядолид» (3:0).

    В домашнем матче с «Эйбаром» подопечные Рональда Кумана вновь потеряли очки — 1:1, да и выездная победа над «Уэской» была минимальной — 1:0.

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  • 10/01/2021

    • В последних матчах «Барселона» на выезде не без труда одолела «Атлетик» (3:2) и разгромила в гостях «Гранаду» со счетом 4:0.

    После 18 матчей Примеры «Барселона» с 34 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 37-17, 11 голов забил Лионель Месси.

    Прогноз и ставки

    На победу «Реал Сосьедада» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 4.30, а на победу «Барселоны» — 1.67.

    На проход басков в финал дают коэффициент 3.25, за успех каталонцев — 1.34.

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    В прошлом году «Барселона» быстро выбыла из борьбы, проиграв в полуфинале «Атлетико». Каталонцы не проигрывают в 11 последних матчах с «Сосьедадом», одержав 9 побед.

    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» дома сумел свести матч вничью, но мы прогнозируем, что «Барселона» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.53 и ТБ 2,5 за 1.50.

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