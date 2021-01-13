«ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Нидерландов 13 января 2021 года

В среду, 13 января, в рамках 16-го тура нидерландской Эредивизии ПСВ в Эйндховене на стадионе «Филипс» сразится с «АЗ Алкмар». Начало — в 20:45 по мск. «ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСВ Эйндховен»

«ПСВ Эйндховен» в этом сезоне нацелился на золотые награды. Сейчас коллектив идет вторым, но отставание от первого «Аякса» составляет всего лишь один пункт.

Как раз с амстердамцами эйндховенцы в минувшем туре расписали гостевую мировую со счетом 2:2. Причем ПСВ вел 2:0 уже до 21-й минуте, но не смог удержат победный результат.

Кроме того, коллектив в текущем первенстве еще трижды сыграл вничью, один раз потерпел фиаско и десять раз праздновал победу, забил за 15 проведенных встреч 35 голов, а пропустил только 13.

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Перед мировой с «Аяксом», клуб из Эйндховена выиграл три игры первенства подряд. На своем поле он одолел «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:1), а также «Валвейк» (4:1). Все семь матчей на «Филипсе» ПСВ в этом чемпионате выиграл с общим счетом 18:3.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» с 28 набранными баллами разместился на пятой позиции в турнирной таблице Эредивизии, уступая четыре очка третьей строке.

«Сырные фермеры» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, которая началась с трех выигрышей подряд, добытые с общим счетом 11:5.

Последующие две игры алкмарцы завершили мировыми исходами. Вне родных стен они поочередно поделили очки с «Утрехтом» (2:2) и «Зволле» (1:1) в минувшем туре первенства.

Вне родных стен в текущем чемпионате Нидерландов АЗ еще не знал горечи поражений, трижды победив при пяти ничейных результатах, разница мячей составляет в них — 20:14.

В прошлом сезоне ПСВ в Эйндховене был разгромлен АЗ со счетом 0:4.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.84, победа АЗ — 3.90, ничья — 4.14.

Прогнозируем, что АЗ станет первой командой, которая сможет отобрать очки у ПСВ на «Филипс» в этом чемпионате. Наша ставка — Х2.