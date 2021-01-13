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    ПСВ потеряет впервые очки в этом сезоне на «Филипсе»?

    «ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.99 на матч чемпионата Нидерландов 13 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз и ставки на «ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В среду, 13 января, в рамках 16-го тура нидерландской Эредивизии ПСВ в Эйндховене на стадионе «Филипс» сразится с «АЗ Алкмар». Начало — в 20:45 по мск. «ПСВ Эйндховен» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 13 Января 2021 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 20:45 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «ПСВ Эйндховен»

    «ПСВ Эйндховен» в этом сезоне нацелился на золотые награды. Сейчас коллектив идет вторым, но отставание от первого «Аякса» составляет всего лишь один пункт.

    Как раз с амстердамцами эйндховенцы в минувшем туре расписали гостевую мировую со счетом 2:2. Причем ПСВ вел 2:0 уже до 21-й минуте, но не смог удержат победный результат.

    Кроме того, коллектив в текущем первенстве еще трижды сыграл вничью, один раз потерпел фиаско и десять раз праздновал победу, забил за 15 проведенных встреч 35 голов, а пропустил только 13.

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    Перед мировой с «Аяксом», клуб из Эйндховена выиграл три игры первенства подряд. На своем поле он одолел «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:1), а также «Валвейк» (4:1). Все семь матчей на «Филипсе» ПСВ в этом чемпионате выиграл с общим счетом 18:3.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» с 28 набранными баллами разместился на пятой позиции в турнирной таблице Эредивизии, уступая четыре очка третьей строке.

    «Сырные фермеры» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигрышную серию, которая началась с трех выигрышей подряд, добытые с общим счетом 11:5.

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    • Последующие две игры алкмарцы завершили мировыми исходами. Вне родных стен они поочередно поделили очки с «Утрехтом» (2:2) и «Зволле» (1:1) в минувшем туре первенства.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Нидерландов АЗ еще не знал горечи поражений, трижды победив при пяти ничейных результатах, разница мячей составляет в них — 20:14.

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    В прошлом сезоне ПСВ в Эйндховене был разгромлен АЗ со счетом 0:4.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.84, победа АЗ — 3.90, ничья — 4.14.

    Прогнозируем, что АЗ станет первой командой, которая сможет отобрать очки у ПСВ на «Филипс» в этом чемпионате. Наша ставка — Х2.

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