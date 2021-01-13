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    «Фиорентина» и «Интер» не заставят скучать в кубковом матче?

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Италии 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Интер»
    Антонио Конте
    В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» будет принимать «Интер». Матч пройдет 13 января во Флоренции. Начало — в 17:00 мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 13 Января 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.74
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в новом году по разу выиграла, сыграла вничью и уступила. В трех турах Серии А клуб из Флоренции сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), уступил «Лацио» (1:2) и обыграл «Кальяри» (1:0).

    «Фиорентина» набрала 18 очков в 17 турах и в таблице Серии А занимает 12-е место.

    В Кубке Италии на двух предыдущих стадиях «Фиорентина» прошла «Падову» (2:1) и «Удинезе» (1:0).

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    Начиная с ноября, в последних 13 матчах «фиалки» смогли только в одном матче забить больше одного мяча.

    «Интер»

    «Интер» после серии из четырех побед подряд забуксовал в двух последних турах чемпионата Италии. Миланцы проиграли «Сампдории» (1:2) и сыграли вничью с «Ромой» (2:2).

    Из-за этого «Интер» потерял первое место в таблице Серии А. После 17 туров у команды Антонио Конте в активе 37 очков, а отставание от «Милана» составляет 3 пункта.

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    • Матчи с участием «Интера», как правило, получаются результативными. Только в двух из десяти последних поединков команды было забито меньше трех голов.

    В Кубке Италии миланцы стартуют только сейчас, с 1/8 финала.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» в основное время букмекеры дают коэффициент 4,30, на ничью — 4,20, а на «Интер» — 1,71. Проход «фиалок» оценивается коэффициентом 3,00, а миланцев — 1,39.

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    Встреча команд в рамках первого круга текущего чемпионата Италии завершилась победой «Интера» со счетом 4:3, а вот в прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,62.

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