«Фиорентина» — «Интер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Кубка Италии 13 января 2021 года

«Фиорентина»
«Фиорентина» в новом году по разу выиграла, сыграла вничью и уступила. В трех турах Серии А клуб из Флоренции сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), уступил «Лацио» (1:2) и обыграл «Кальяри» (1:0).
«Фиорентина» набрала 18 очков в 17 турах и в таблице Серии А занимает 12-е место.
В Кубке Италии на двух предыдущих стадиях «Фиорентина» прошла «Падову» (2:1) и «Удинезе» (1:0).
Начиная с ноября, в последних 13 матчах «фиалки» смогли только в одном матче забить больше одного мяча.
«Интер»
«Интер» после серии из четырех побед подряд забуксовал в двух последних турах чемпионата Италии. Миланцы проиграли «Сампдории» (1:2) и сыграли вничью с «Ромой» (2:2).
Из-за этого «Интер» потерял первое место в таблице Серии А. После 17 туров у команды Антонио Конте в активе 37 очков, а отставание от «Милана» составляет 3 пункта.
Матчи с участием «Интера», как правило, получаются результативными. Только в двух из десяти последних поединков команды было забито меньше трех голов.
В Кубке Италии миланцы стартуют только сейчас, с 1/8 финала.
Прогноз и ставка
На победу «Фиорентины» в основное время букмекеры дают коэффициент 4,30, на ничью — 4,20, а на «Интер» — 1,71. Проход «фиалок» оценивается коэффициентом 3,00, а миланцев — 1,39.
Встреча команд в рамках первого круга текущего чемпионата Италии завершилась победой «Интера» со счетом 4:3, а вот в прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,62.