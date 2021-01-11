«Атлетико Гоияниенсе» — «Баия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч чемпионата Бразилии 11 января 2021 года

В ночь с 10 на 11 января в 29-м туре бразильской Серии А «Атлетико Гоияниенсе» на своем поле примет клуб «Баия». «Атлетико Гоияниенсе» — «Баия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гоияниенсе»

«Атлетико Гоияниенсе» по итогам 28 сыгранных туров находится на 12 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 35 очков, оторвавшись от зоны вылета на семь баллов.

Клуб из штата Гояс за последние четыре встречи первенства смог заработать семь пунктов. Начал он с двух поочередно викторий над «Сеарой» в гостях и «Флуминенсе» дома (по 2:1).

Затем состоялось выездное фиаско от «Гремио» со счетом 1:2, а в своей последней проведенной игре коллектив расписал мировую в родных стенах с «Васко да Гама» — 0:0.

Все прогнозы на футбол

Домашние поединки текущего чемпионата Бразилии принесли «Атлетико» всего лишь три победы, семь раз команда сыграла вничью и четырежды проиграла, разница мячей — 15:17.

«Баия»

«Баия» на текущий момент находится в зоне вылета, на 17 строке. От спасительной позиции коллектив отделяет всего лишь один пункт.

У «трехцветных» сейчас очень сложный период. Они проиграли свои последние семь проведенных встреч, а всего безвыигрышная серия составляет девять игр, где восемь были проиграны.

В минувших трех турах Серии А клуб из города Салвадор проиграл командам из верхней части турнирки с разницей в один мяч. Так они были повергнуты дома «Интернасьоналем» (1:2), а также вне родных стен «Фламенго» (3:4) и «Гремио» (1:2).

На выезде «Баия» добилась только двух викторий, три раза сыграла вничью и девять раз была повержена, разница забитых и пропущенных составляет 15:29.

В первом круге «Атлетико Гоияниенсе» выиграл у «Баии» на ее поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Гоияниенсе» предлагают — 2.27.

На викторию «Баии» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

«Баия» хоть и не набрала в последних играх очков, но показала неплохую игру. Прогнозируем, что с середняком лиги она прервет свою неудачную серию. Наша ставка на эту игру — Х2.