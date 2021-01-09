«Брентфорд» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Кубок Англии 9 января 2021 года

«Брентфорд» встретится на своем поле с «Мидлсбро» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Брентфорде, начало — в 21:00 мск. «Брентфорд» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» начинает борьбу в Кубке Англии нынешнего сезона грядущим поединком. В начале декабря «пчелы» на выезде одолели «Ноттингем Форест» (3:1) и в меньшинстве сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

Вернувшись домой, «Брентфорд» победил «Рединг» (3:1) в матче Чемпионшипа, после чего прошел «Ньюкасл» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка лиги.

В последних матчах «Брентфорд» одолел «Кардифф» на выезде (3:2), дома одолел «Борнмут» (2:1) и проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в полуфинале Кубка Лиги.

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После 22 туров Чемпионшипа «Брентфорд» с 41 очком на 4-м месте.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» также стартует в Кубке Англии текущего сезона.

«Мидлсбро» находится на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 36 очков при одноочковом отставании от зоны плей-офф.

У «Речников» довольно качественная оборона, давшая сбой лишь 18 раз в 20 встречах. А вот атака не блещет — 28 забитых мячей.

Затем «Боро» на выезде одолел «Бирмингем» (1:4), что стало третьей победой подряд. Затем он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) и победил «Уикомб» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62. 0