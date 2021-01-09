ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков «Манчестер Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лигиМанчестер — синий. «Сити» уложил «Юнайтед» даже вторым составом Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф
  • 23:46
    • Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии
  • 19:34
    • «Авангард» победил «Северсталь»
  • 19:19
    • «Магнитка» на выезде обыграла «Торпедо»
  • 19:11
    • СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле
  • 18:55
    • Зидан может пропустить матч с «Осасуной» из-за случая коронавируса в своем окружении
  • 18:35
    • «Астон Вилла» закрыла базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Вылетит ли «Брентфорд» из второго турнира за неделю?

    «Брентфорд» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.62) и ставки на Кубок Англии 9 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Мидлсбро»
    «Брентфорд» на неделе вылетел из Кубка Лиги
    «Брентфорд» встретится на своем поле с «Мидлсбро» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Брентфорде, начало — в 21:00 мск. «Брентфорд» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 21:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» начинает борьбу в Кубке Англии нынешнего сезона грядущим поединком. В начале декабря «пчелы» на выезде одолели «Ноттингем Форест» (3:1) и в меньшинстве сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

    Вернувшись домой, «Брентфорд» победил «Рединг» (3:1) в матче Чемпионшипа, после чего прошел «Ньюкасл» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка лиги.

    В последних матчах «Брентфорд» одолел «Кардифф» на выезде (3:2), дома одолел «Борнмут» (2:1) и проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в полуфинале Кубка Лиги.

    Все прогнозы на футбол

    После 22 туров Чемпионшипа «Брентфорд» с 41 очком на 4-м месте.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» также стартует в Кубке Англии текущего сезона.

    «Мидлсбро» находится на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 36 очков при одноочковом отставании от зоны плей-офф.

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • 05/01/2021

    • У «Речников» довольно качественная оборона, давшая сбой лишь 18 раз в 20 встречах. А вот атака не блещет — 28 забитых мячей.

    Затем «Боро» на выезде одолел «Бирмингем» (1:4), что стало третьей победой подряд. Затем он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (1:2) и победил «Уикомб» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    «Брентфорд» — «Мидлсбро» 08.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.62.
    Комментарии
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры