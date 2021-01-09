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    Вылетит ли «Вест Бромвич» из Кубка Англии?

    «Блэкпул» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Вест Бромвич»
    Грейди Диангана
    В субботу, 9 января, «Блэкпул» на своем поле примет «Вест Бромвич» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Блумфилд Роуд», начнется в 18:00 по московскому времени. «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2021 года
    Блэкпул
  • Англия. Кубок ФА
    •  Блэкпул 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
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    «Блэкпул»

    «Блэкпул» успешно преодолел два стартовых раунда Кубка Англии, обыграв «Истборн Боро» (3:0) и «Харрогит Таун» (4:0).

    А вот в Лиге 1, которая является третьим по значимости дивизионом страны, дела у «приморцев» складываются не очень хорошо.

    После 20 сыгранных туров «Блэкпул» расположился на 13-м месте в турнирной таблице с 27 очками.

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    В двух предыдущих турах подопечные Нила Критчли потерпели поражения от «Шрусбери Таун» (0:1) и «Бристоль Роверс» (1:2).

    «Вест Бромвич»

    Для футболистов «Вест Бромвича» это будет дебютный матч в Кубке Англии сезона 2020/21.

    В английской Премьер-лиге они провели 17 игр и, набрав 8 очков, расположились на 19-й строчке в турнирной таблице.

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    • «Дрозды» не побеждали в национальном первенстве с 28 ноября, а в этом году уже успели крупно проиграть «Арсеналу» (0:4).

    После травм у «Вест Бромвича» восстанавливаются Конор Таунсенд, Карлан Грант и Хэл Робсон-Кану.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вест Бромвича» — 1.90, победа «Блэкпула» — 4.10, ничья — 3.30.

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    Подопечные Сэма Эллардайса редко радуют своих болельщиков приятными результатами. Последний подобный случай произошел, пожалуй, 27 декабря, когда они добыли ничью на «Энфилде».

    Однако затем их ждали поражения 0:5 и 0:4, которые в очередной раз показали истинный уровень команды, которой, очевидно, предстоит борьба за выживание.

    Учитывая плотный график матчей в январе, ожидаем, что Эллардайс в Кубке Англии сыграет экспериментальным составом, в связи с чем у «Блэкпула» могут появиться шансы как минимум забить этому сопернику с дырявой обороной. Наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Блэкпула" больше 1» за 1.98.

    Если готовы рискнуть, то можно взять «проход хозяев» за 2.75. На данном этапе «Вест Бромвич» вряд ли заинтересован участвовать в Кубке Англии, поэтому может сам поспособствовать своему вылету. 0

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