«Беневенто» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 9 января 2021 года

«Беневенто»
Очевидно, что Филиппо Индзаги все-таки убережет свою команду от вылета в Серию В. В минувшем туре «ведьмы» на выезде переиграли «Кальяри» (1:2).
Нынешнее 10 место — реальная картина результатов команды. С 21 набранным очком «Беневенто» на многое претендовать не получится, но можно быть относительно спокойными.
Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. Правда, атакуют ведьмы слабовато — всего 19 забитых мячей в 16 матчах.
В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Луку Кальдиролу и Гаэтано Летицию. Оба этих игрока пребывают в клубном лазарете.
«Аталанта»
«Аталанта» в минувшем туре дома разнесла в клочья «Парму». Земляки отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Правда, 28 набранных очков дают возможность занимать лишь 6 место в турнирной таблице. Между тем, до за первую тройку бергамаски наверняка поборются.
«Аталанта» традиционно сильна в атакующей линии. 36 забитых мячей в 15 поединках — отличный показатель, и он — далеко не предел возможностей команды.
Бергамаски не проигрывают с конца ноября. Тогда «Аталанта» дома уступила «Вероне» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.58, на ничью за 4.49, а на «Беневенто» — за 5.59.
Хозяева, разумеется, постараются дать бой сопернику, обладающему сильной атакой.
«Аталанта» в последних матчах выглядит убедительно, и по праву котируется в ранге претендента на высокие места.
Гости смотрятся куда монолитнее оппонента, и явно не намерены терять очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» с коэффициентом 1.58 0