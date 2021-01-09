«Беневенто» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 9 января 2021 года

«Беневенто» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:00 мск. «Беневенто» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беневенто»

Очевидно, что Филиппо Индзаги все-таки убережет свою команду от вылета в Серию В. В минувшем туре «ведьмы» на выезде переиграли «Кальяри» (1:2).

Нынешнее 10 место — реальная картина результатов команды. С 21 набранным очком «Беневенто» на многое претендовать не получится, но можно быть относительно спокойными.

Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. Правда, атакуют ведьмы слабовато — всего 19 забитых мячей в 16 матчах.

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В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Луку Кальдиролу и Гаэтано Летицию. Оба этих игрока пребывают в клубном лазарете.

«Аталанта»

«Аталанта» в минувшем туре дома разнесла в клочья «Парму». Земляки отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Правда, 28 набранных очков дают возможность занимать лишь 6 место в турнирной таблице. Между тем, до за первую тройку бергамаски наверняка поборются.

«Аталанта» традиционно сильна в атакующей линии. 36 забитых мячей в 15 поединках — отличный показатель, и он — далеко не предел возможностей команды.

Бергамаски не проигрывают с конца ноября. Тогда «Аталанта» дома уступила «Вероне» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.58, на ничью за 4.49, а на «Беневенто» — за 5.59.

Хозяева, разумеется, постараются дать бой сопернику, обладающему сильной атакой.

«Аталанта» в последних матчах выглядит убедительно, и по праву котируется в ранге претендента на высокие места.

Гости смотрятся куда монолитнее оппонента, и явно не намерены терять очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» с коэффициентом 1.58 0