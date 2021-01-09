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    «Аталанта» переиграет «ведьм»

    «Беневенто» — «Аталанта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Серии А 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Беневенто» — «Аталанта»
    Алексей Миранчук
    «Беневенто» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:00 мск. «Беневенто» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2021 года
    Беневенто
  • Италия. Серия А
    •  Беневенто 17:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Беневенто»

    Очевидно, что Филиппо Индзаги все-таки убережет свою команду от вылета в Серию В. В минувшем туре «ведьмы» на выезде переиграли «Кальяри» (1:2).

    Нынешнее 10 место — реальная картина результатов команды. С 21 набранным очком «Беневенто» на многое претендовать не получится, но можно быть относительно спокойными.

    Отрыв от опасной зоны составляет 9 очков. Правда, атакуют ведьмы слабовато — всего 19 забитых мячей в 16 матчах.

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    В отчетной встрече хозяева не смогут рассчитывать на Луку Кальдиролу и Гаэтано Летицию. Оба этих игрока пребывают в клубном лазарете.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в минувшем туре дома разнесла в клочья «Парму». Земляки отправили в ворота соперника три безответных мяча.

    Правда, 28 набранных очков дают возможность занимать лишь 6 место в турнирной таблице. Между тем, до за первую тройку бергамаски наверняка поборются.

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    • «Аталанта» традиционно сильна в атакующей линии. 36 забитых мячей в 15 поединках — отличный показатель, и он — далеко не предел возможностей команды.

    Бергамаски не проигрывают с конца ноября. Тогда «Аталанта» дома уступила «Вероне» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.58, на ничью за 4.49, а на «Беневенто» — за 5.59.

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    Хозяева, разумеется, постараются дать бой сопернику, обладающему сильной атакой.

    «Аталанта» в последних матчах выглядит убедительно, и по праву котируется в ранге претендента на высокие места.

    Гости смотрятся куда монолитнее оппонента, и явно не намерены терять очков. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» с коэффициентом 1.58 0

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