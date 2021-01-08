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    «Волки» с «орлами» забьют как минимум дважды

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на матч Кубка Англии 8 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    В пятницу, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» на своем стадионе «Молинью» сыграет с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:45 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 3.70
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» не может победить уже на протяжении четырех матчей. В этот период коллектив поровну поделил ничейные исходы и фиаско.

    Поражения состоялись на выезде от «Бернли» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:1), мировые пришлись на домашнюю встречу с «Тоттенхэмом» (1:1) и гостевую с «Брайтоном» (3:3) в минувшем туре чемпионата.

    По итогам 17 игровых дней чемпионата Англии «волки» идут на 13 позиции в турнирной таблице,имея на своем счету 22 очка. От еврокубковой зоны они отстают на семь баллов.

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    В прошлом розыгрыше Кубка Англии «оранжево-черные» были выбиты «МЮ» на этом этапе. После домашних 0:0 они уступили в переигровке в гостях 0:1.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в своем последнем проведенном поединке смог нанести домашнее поражение безнадежному аутсайдеру АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Этой викторией «орлы» смогли прервать 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой было три мировых исхода и два проигрыша, один из них от «Ливерпуля» (0:7) в родных стенах.

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    • В чемпионской гонке «стекольщики» являются соседом своего предстоящего соперника. У клуба из Лондона те же 22 набранных очка, но дополнительные показатели немного хуже.

    Минувший розыгрыш Кубка Англии «Кристал Пэлас» завершил сразу же, проиграв на своей территории «Дерби Каунти» (0:1), представляющий Чемпионшип.

    В текущем чемпионате Англии «Вулвз» дома обыграл «Пэлас» со счетом 2:0. В минувшем сезоне «волки» также выиграли в родных стенах (2:0), а в Лондоне была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.05, победа «Кристал Пэлас» — 3.70, ничья — 3.35.

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    Проход: «Вулверхэмптона» — 1.55; «Кристал Пэлас» — 2.50.

    В последних пяти очных встречах этих клубов более двух мячей не забивалось, однако на этот раз все же ждем более-менее результативной игры. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0

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