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    Сможет ли «Ювентус» обыграть «Удинезе» с крупным счетом?

    «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Удинезе»
    Криштиану Роналду
    «Ювентус» встретится на своем поле с «Удинезе» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 января, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Января 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» перед Новым годом сделал подарок всем своим конкурентам, проиграв дома «Фиорентине». Это был, наверное, худший матч туринского клуба в текущем сезоне. Не в последнюю очередь из-за раннего удаления Хуана Куадрадо «Старая синьора» проиграла «Фиорентине» на своем поле со счетом 0:3.

    В таблице Серии А «Ювентус» на данный момент всего лишь шестой, а отставание от идущего первым «Милана» составляет уже десять очков. Очень похоже на то, что в этом сезоне в Италии будет новый чемпион.

    Интересно также, что поражение от «Фиорентины» стало для «Юве» первым в текущем чемпионате. Но при этом команда Андреа Пирло уже шесть раз играла вничью — чаще, чем кто-либо другой.

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    «Ювентус» выиграл только половину домашних матчей в этом сезоне Серии А.

    «Удинезе»

    Между тем, «Удинезе» находится на 12-м месте, набрав в 13-ти матчах 15 очков.

    Команда Луки Готти не очень удачно стартовала, но постепенно игру и результаты удалось улучшить. В семи предыдущих турах у «Удинезе» только одно поражение.

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    • При этом клуб из Удине отобрал очки у «Сассуоло», а также выиграл у «Лацио» и «Торино».

    Но, как и «Ювентус», 2020 год «Удинезе» закрыл поражением — фриульцы проиграли дома «Беневенто».

    Прогноз и ставка

    Победу «Ювентуса» букмекеры предлагают за 1.46, на ничью можно поставить за 4.65, а на «Удинезе» — за 8.00.

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    Очевидно, что «Юве» в этом сезоне не так хорош, как раньше. Даже при наличии Криштиану Роналду состав «Старой синьоры» не впечатляет, кроме того, сказывается отсутствие тренерского опыта у Пирло.

    Однако отталкиваться надо, в первую очередь, от недавнего провала «Юве» в игре с «Фиорентиной». Это должно мотивировать хозяев, которые наверняка еще понервируют своих конкурентов.

    Ставка — тотал «Ювентуса» больше 2,0 за 2.01.

    И еще одна ставка на победу «Ювентуса» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.17. 0

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