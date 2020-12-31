«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на матч чемпионата Испании 31 декабря 2020 года

В четверг, 31 декабря, в рамках 16-го тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» сыграет с «Реал Сосьедад». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

«Атлетик»

Перед стартом данного тура «Атлетик» находится на десятой позиции в турнирной таблице испанской Примеры. У команды на счету 18 набранных очков и отставание в пять баллов от еврокубковой зоны.

В двух предыдущих игровых днях чемпионата Испании «баски» смогли разжиться четырьмя зачетными пунктами. Клуб из Бильбао в этот период дома обыграл 2:0 «Уэску» и расписал выездную мировую 1:1 с «Вильярреалом».

Однако перед этим «львы» не могли победить на протяжении четырех встреч подряд, дважды проиграв при двух ничьих результатах. Правда, оба фиаско были от набравших хороший ход «Реала» (1:3) и «Сельты» (0:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

На «Сан Мамесе» в текущем первенстве «Атлетик» пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре игры при двух поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 10:4.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с 26 набранными очками расположился на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но конкуренты идут очень близко. И к тому же «Сосьедад» провел больше игр.

Сейчас у коллектива из Сан-Себастьяна трудный период. Он не может победить на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. Начал он эту серию с шести мировых исходов подряд.

После этого «бело-синие» уступили в трех играх кряду чемпионата страны. Так сперва в этом отрезке они по 1:2 были повержены на выезде «Барселоной» и «Леванте», а затем потерпели поражение в родных стенах от «Атлетико» — 0:2.

В выездных встречах текущего первенства «Реал Сосьедад» имеет пока вторую статистику, выиграв четыре поединка при двух ничьих и фиаско, разница мячей — 14:6.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 2.58.

На викторию «Атлетика» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.32.

«Сосьедад» сейчас не в том состоянии, чтобы привезти три очка из Бильбао. Поэтому в этой игре ставим на хозяев с 0 форой. 0