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    «Сосьедаду» будет очень трудно на «Сан Мамес»?

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на матч чемпионата Испании 31 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
    Унаи Нуньес
    В четверг, 31 декабря, в рамках 16-го тура испанской Примеры «Атлетик» в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» сыграет с «Реал Сосьедад». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 31 Декабря 2020 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 16:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
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    «Атлетик»

    Перед стартом данного тура «Атлетик» находится на десятой позиции в турнирной таблице испанской Примеры. У команды на счету 18 набранных очков и отставание в пять баллов от еврокубковой зоны.

    В двух предыдущих игровых днях чемпионата Испании «баски» смогли разжиться четырьмя зачетными пунктами. Клуб из Бильбао в этот период дома обыграл 2:0 «Уэску» и расписал выездную мировую 1:1 с «Вильярреалом».

    Однако перед этим «львы» не могли победить на протяжении четырех встреч подряд, дважды проиграв при двух ничьих результатах. Правда, оба фиаско были от набравших хороший ход «Реала» (1:3) и «Сельты» (0:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Сан Мамесе» в текущем первенстве «Атлетик» пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре игры при двух поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 10:4.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 26 набранными очками расположился на третьей строке в турнирной таблице Примеры, но конкуренты идут очень близко. И к тому же «Сосьедад» провел больше игр.

    Сейчас у коллектива из Сан-Себастьяна трудный период. Он не может победить на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. Начал он эту серию с шести мировых исходов подряд.

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    • После этого «бело-синие» уступили в трех играх кряду чемпионата страны. Так сперва в этом отрезке они по 1:2 были повержены на выезде «Барселоной» и «Леванте», а затем потерпели поражение в родных стенах от «Атлетико» — 0:2.

    В выездных встречах текущего первенства «Реал Сосьедад» имеет пока вторую статистику, выиграв четыре поединка при двух ничьих и фиаско, разница мячей — 14:6.

    В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Реал Сосьедад» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Атлетика» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.32.

    «Сосьедад» сейчас не в том состоянии, чтобы привезти три очка из Бильбао. Поэтому в этой игре ставим на хозяев с 0 форой. 0

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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на матч чемпионата Испании 31 декабря 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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