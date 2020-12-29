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    «Канарейки» одолеют одного из аутсайдеров

    «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Чемпионшип 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    Теэму Пукки
    «Норвич Сити» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    «Норвич Сити»

    В минувшем туре «Норвич Сити» на выезде минимально уступил «Уотфорду». Между тем, «канарейки» остались на 1 месте.

    «Норвич» явно воспринимается как один из главных претендентов на прямое повышение в классе. Между тем, проблемы в обороне могут этому воспрепятствовать — пропущено 19 мячей в 21 матче.

    До поражения в минувшем туре «канарейки» выиграли 5 поединков к ряду. Так что на своем поле лидер просто обязан обыграть представителя трясины Чемпионшип.

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    С «Куинз Парк Рейнджерс» «Норвич» играет достаточно успешно. Из 5 последних свиданий команда выиграла 4.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» находится на 19 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды только 20 набранных очков при четырехочковом отставании от опасной зоны.

    У «Куинз Парк Рейнджерс» слабоватая атака. В 21 матче команда сумела забить только 19 мячей, а с такими показателями подняться повыше будет проблематично.

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    • В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» дома уступил одному из лидеров лиги «Суонси» (0:2). К слову, последняя победа команды пришлась еще на конец ноября, когда дома был обыгран «Ротерхэм».

    При такой диспозиции выезд в Норвич ничего позитивного команде не сулит. По всей видимости, «рейнджеров» ждет поражение от лидера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич Сити» за 1.63, на ничью за 4.20, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 5.10.

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    Лидер будет делать все возможное и невозможное, дабы реабилитироваться за поражение в минувшем туре.

    «Куинз Парк Рейнджерс» сейчас находится не в лучших кондициях, так что вряд ли сможет дать полноценный бой претенденту на выход в АПЛ.

    Хозяева на всех парах несутся к возвращению в элитный дивизион. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвич Сити» с коэффициентом 1.63 0

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